5 Yıldız Otel Konforunda Yurt

Milletvekili Çalık beraberindeki partililerle birlikte Malatya Yeşilyurt ilçesi Çırmıhtı bölgesinde yenileme çalışmaları devam eden Güreş Sahasında incelemelerde bulundu. Çalık, ilçede Karakucak Güreşlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapan 2 dönümlük bu sahanın Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle yenileme çalışmalarının başladığını ve önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

“YURDUN YAPIMI TAMAMLANDI”

Milletvekili Çalık, 104 milyon lira harcanan İnönü Üniversitesi kampüsündeki 2 bin yatak kapasiteli öğrenci yurdunun yapımının tamamlandığını söyledi. Çalık, yurdun yemekhanesi, idare binası, sosyal ve spor tesisleri, sinema salonu, gençlik ofisleri, atölyeler, kitap kafeler gibi birçok donanımıyla adeta 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu ifade etti.

Çalık, proje tutarı 21 milyon lira olan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun ikinci ikmal inşaatının yanı sıra Battalgazi Sentetik futbol sahası, Hanımınçiftliği eski belediye hizmet binasının gençlik merkezine dönüşümü, Yeşiltepe 1 nolu sahanın bakım ve onarımı ile Yeşilyurt Melekbaba Kaynarca Gençlik Merkezinin tamamlandığını, Hacı Hafize Özal Kız Yurdunun onarımının da bittiğini kaydetti. (Bülten)