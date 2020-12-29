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29 Ara 2020 - 10:30- Yaşam

“Biz çok şey mi istiyoruz?”

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar hurdacılarla ilgili taleplerinde ısrarlılar. İsteklerinin bir türlü yerine getirilmediğini öne süren ve hurdacıların taşınmasını bir kez daha gündeme getiren mahalle sakinleri, “Dönemin Belediye Başkanları Ahmet Çakır ve Hacı Uğur Polat’a bu problem kaç defa anlatıldı, ama bir şey yapmadılar. Taleplerimizi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ilettik, onlar da sessizliklerini koruyor

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların hurdacılarla ilgili talebi bir türlü muhatabına ulaştırılamıyor. Muhataplar bu talepleri duymuyor mu, yoksa duymazdan mı geliyor bilinmese de Mahalle sakinleri hurdacıların başka bir yere taşınması taleplerinde ısrarcılar. Yetkililerin artık taleplerini duymasını isteyen mahalle sakinleri BUSABAH gazetesine konuşarak, isteklerini bir kez daha yetkililere ilettiler.

Hurdacılarla ilgili şahsi sıkıntılarının olmadığının ifade eden mahalle sakinleri, sadece hem görüntü kirliğinden hem fareden hem de kokudan bıktıklarını öne sürdüler.

“YAZIN KAPIMIZI, PENCEREMİZİ AÇAMIYORUZ”

“Bizler yıllardır hurdacılar konusunu gündeme taşıyoruz” diyen mahalle sakinleri, “Maalesef bizleri duysalar da bir türlü isteklerimizi, taleplerimizi yanıtlamıyorlar. Muhtara sözümüz yok, o da bizler gibi devamlı şikayetçi oldu, yeri geldi yetkililerle karşı karşıya geldi, ama bir türlü bizi mağdur eden bu hurdacıları başka bir yere taşıyamadılar. Yazın kapımızı, penceremizi açamıyoruz. Kablo yakıyorlar, lastik yakıyorlar, zaman zaman orada yangın da çıkıyor. Kokudan durulmuyor. Öte yanda fare çok fazla. Buraya Yeşilyurt Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm konutları da yapıldı. Konutlar muhteşem. Ama tam karşısında görüntü kirliliği yaratan hurdacılar var. Sizce bu konutlara bu görüntü yakışıyor mu? Dönemin Belediye Başkanları Ahmet Çakır başta olmak üzere, Hacı Uğur Polat’a bu problem kaç defa anlatıldı, ama bir şey yapmadılar. Taleplerimizi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ilettik, onlar da sessizliklerini koruyorlar. Biz çok şey mi istiyoruz? Artık bu soruna çözüm üretin” ifadelerini kullandılar.

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29 Ara 2020 - 10:30 Malatya- Yaşam

Muhabir Mutlu Sarıgül

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