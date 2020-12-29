7 Milyonu İlgilendiren Gelişme

Milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek yeni asgari ücret belli oldu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladı. Kimi asgari ücretlilerin az bulduğu kimi asgari ücretlileri sevindiren bu gelişme hakkında BUSABAH gazetesine konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretin 2 bin 825 lira olarak açıklandığını belirten Milletvekili Hakan Kahtalı, gönlün bu rakamın daha fazla olmasını istediğini söyledi.

“BU RAKAM EN ALT BİR RAKAM”

Çalışanların durumunun biraz daha iyileştirildiğini belirten Milletvekili Kahtalı,

Gönül isterdi ki bu rakam daha fazla olsun ama bu mutlaka üretim ve ihracat dengelerini göz önüne alarak yapılan bir düzenleme oldu. Bu rakam zaten adı üzerinde asgari ücret. Ticaretle uğraşan esnaflarımız, sanayiyle uğraşan esnaflarımız inşallah belirlenen bu yeni rakam üzerinden de ödeme yapacaklardır diye düşünüyorum. Ama en alt rakam olarak belirlenen bu rakam, enflasyonun altında bırakılmadı. Çalışanlarımızın durumu biraz daha iyileştirilmiş oldu diye düşünüyorum

ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZ RAHAT EDECEK”

Vatandaşların asgari ücretin artmasıyla birlikte her şeye zam geleceği korkusunu da değerlendiren Milletvekili Kahtalı,

Türkiye’de bu anlamda enflasyon düşürülmüş durumda. Allah’a şükürler olsun şu anda ülkemizdeki üretim kapasiteleri yüzde 85’in üzerinde bir doluluk ve kapasiteyle çalışıyor. Bu anlamda enflasyonun yükseleceği beklentileri doğru bir tahmin değil. Enflasyon inşallah tek haneli rakamlarda kalacak, bundan dolayı da milletimiz rahat edecek. Şu anda doğal gaz ve elektrik fiyatlarının arttığıyla ilgili herhangi bir açıklama yok. Zam yapılmadı ama şu anda asgari ücrete yüzde 21,5 zam yapıldı. Biliyorsunuz geçen yıl asgari ücrete yüzde 15 gibi bir zam yapmıştık, bu yıl yüzde 21,5 yaparak çalışanların refah seviyesini yükseltmek için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyduk. Bu çift taraflı bir şey. Şu anda gidişat iyi gidiyor. Gıda ürünlerinde artışlar var, bu doğru. Ama bir, 2 kalem üründe artış var diye bunu genellersek bu doğru olmaz. Bu nedenle toplam sepet alışverişine bakmak gerekiyor. Bir ailenin toplam mutfak masrafının tamamına bakmak gerekiyor. Halkımız müsterih olsun, inşallah önümüzdeki yıl Türkiye’nin çok daha refah içerisinde olacağı bir yıl olacak

diye konuştu.

2021 AGİ ne kadar oldu?

Bekar 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

2020 yılında bir önceki yıl 2.020,90 TL olan asgari ücrete yüzde 15,3 zam yapılarak net 2 bin 324 lira olmuştu. 2021 yılın için de asgari ücret yüzde 21,56 oranında artarak, 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.