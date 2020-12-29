Rötarlı Çin aşısına Malatya güveniyor Mu?

Aşnın gelmesi Pekin gümrüğünde vuku bulan koronavirüs vakası sebebiyle ertelemedi ama peki ya Malatyalı vatandaşlar Çin aşısı hakkında ne düşünüyor. BUSABAH gazetesi ve BUSABAH TV olarak Malatyalı vatandaşlara “Çin aşısına güveniyor musunuz?” sorusunu yönelttik. Vatandaşlardan bazıları aşının gelmesini beklediklerini söylerken bazıları da aşıya güvenmedikleri için yaptırmayacaklarını belirtti.

“ÇİN AŞISINA GÜVENMİYORUM”

Çin aşısına güvenmediğini ifade eden vatandaş Hıdır Karael, “Şu anda Çin aşısına güvenmiyorum ve bu durumdan dolayı da yaptırmayı düşünmüyorum. Bir de üçüncü test yapılmadı, güvenirliliği noktasında endişelerim var. Şahsen bu sebeplerden dolayı Çin aşısını yapmayı düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

“YAPTIRMAK İSTEYEN VARSA YAPSIN”

Aşıyı yaptırma taraftarı olmayan vatandaş Emir Ömer, “Ben güvenmiyorum. Doğrusu aşı ülkemize gelse dahi yaptırmam, ne olduğunu bilmiyorum çünkü tam olarak yan etki yapacak oda bilinmiyor. Mesela alerjisi olan bir insana yapıldığı zaman onu daha kötü eder. Yaptırmak isteyen varsa yapsın” dedi.

65 yaş üstü olan vatandaş Yusuf Artan, “Ben yaptırmak istiyorum. Çünkü pandemiden dolayı çok korkuyorum. Yaş itibariyle de aşıyı yaptırmak istiyorum ve aşının faydalı olabileceğine inanıyorum” kelimelerine yer verdi.

Ülkemize gelen aşıların Türk bilim insanları tarafından incelenip gerekli görülürse yapılacağını ön gören vatandaş Burak Erinen, “ Kendi ülkemizin aşısı çıksa onu kullanırım. Ama Çin aşısını da profesörlerimiz inceleyecektir. Uygun bulunursa sağlık açısından yaptırılması gerekiyor” diye konuştu.

“SAĞLIĞIMIZI TEHLİKEYE ATAMAYIZ”

Çin haklının aşıyı yaptırdığı takdirde aşı olacağını belirten vatandaş Cesur Cengiz, “Eğer Çin’deki insanlar yaptıracaksa bizde yaptırırız. Ama Çin halkı yaptırmıyorsa biz neden yaptıralım ki sağlığımızı tehlikeye atamayız” ifadelerini kullandı.

“ÇİN AŞISINA GÜVENİYORUM”

Sağlık çalışanı vatandaş Ömer Çevik, “Ben sağlık çalışanı olarak Çin aşısına güveniyorum. Cumhurbaşkanımızda onayladığına göre bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Zaten Sağlık Bakanı’mızda sürekli açıklamalar yapıyor bu konu da o nedenden dolayı herhangi bir olumsuz etki görmüyorum. Ben sağlık çalışanı olarak vatandaşlara sesleniyorum, aşı yaptırsalar iyi olur. Aşının bir yan etkili olsa zaten Sağlık Bakanı bu konuda uyarılarını yapar” sözlerini kaydetti.

“SAĞLIK BAKANI’MIZA ÇOK GÜVENİYORUM”

Vatandaş Mehmet Karabulut, “Ben hükümetimize de güveniyorum, doktorlarımıza da güveniyorum. Özellikle Sağlık Bakanı’mıza çok güveniyorum, gelen aşıları onlarda onayladıktan sonra veyahut gerekli araştırmalarını yaptıktan sonra bende haliyle kabul edip aşıyı yaptıracağım” dedi.

“ İLK BEN YAPTIRACAĞIM”

Aşının çok güvenli olduğunu savunan vatandaş Hasan Yige, “Çin aşısına güveniyorum, devletimize güveniyorum. O kadar tıp örgütü var, doktorlar var, onlar bilmiyor ama sokaktaki insan Çin aşısı zararlı diyor. Bu kesinlikle yanlış devlet bir şeye karar verdiyse bizde buna uymak zorundayız. Çin, Türkiye, Amerika aşısı diye bir şey olmaz ilaç ilaçtır. Ben çok sinirleniyorum. Aşıya çok güveniyorum, gelirse de ilk ben yaptıracağım. Halka da tavsiye ediyorum. Bunların hepsi oyun” cümlelerini sarf etti.

“Neden güvenmeyeyim ki Çin aşısına güvenilmeyecek bir şey değil ki eğer bu bir çareyse yapılacak yapılmayacak diye bir kaide yok” diyen vatandaş Cengiz Can, “O zaman yemekte yemeyelim. Ben Covid-19’u geçirdim zaten bana yapmazlar fakat olsaydı yaptırırdım. Grip aşısı içinde dünyanın taşkalasını yaptılar ama herkes şimdi yaptırıyor” kelimelerini kullandı.

“BÜYÜKLERİMİZ BİR AÇIKLAMA YAPMIYOR”

Gerekli açıklamanın yeterince yapılmadığını öne süren vatandaş Mehmet Ertaş, “Şimdi bu aşıya güvenemiyoruz. Çünkü büyüklerimiz bir açıklama yapmıyor, herkes kafasına göre aşı vurursa yarın kısırlaştırmayacağı veya gençleri öldürmeyeceği ne malum bu durumları bilemediğim için de yaptırmak istemiyorum. Devlet büyükleri kendilerine yaptırdıktan sonra olumlu sonuç alırsa bizde halk olarak o zaman yaptırırız. Ama şimdilik yaptırmayı düşünmüyorum” diye konuştu.

Vatandaş Kadir Bingöl, “Ben güvenmiyorum da yaptırmam da adı üzerinde Çin aşısı, Çin mallarının ne kadar kalitesiz olduğunu herkes biliyor. Onun için ben tercih etmiyorum” söylemlerine yer verdi.