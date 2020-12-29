Busabah Malatya Busabah Malatya
29 Ara 2020 - 09:29- Sağlık G: 29 Ara 2020 - 09:38

Rötarlı Çin aşısına Malatya güveniyor Mu?

Koronavirüs salgınına karşı Çinli Sinovac'ın geliştirdiği aşının ilk sözleşmesi yapılmıştı. Anlaşmaya göre aralık, ocak, şubat ayında Çin menşeli 50 milyon Sinovac aşısının Türkiye'ye gelmesi planlanıyordu. İlk etapta 20 milyon aşının ülkemize aralık ayının sonlarına doğru geleceği bildirilmişti. Fakat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı son açıklamaya göre aşı, Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiği belirtildi.

Şükran Malkoç
Şükran Malkoç Tüm Haberleri
mask

Aşnın gelmesi Pekin gümrüğünde vuku bulan koronavirüs vakası sebebiyle ertelemedi ama peki ya Malatyalı vatandaşlar Çin aşısı hakkında ne düşünüyor. BUSABAH gazetesi ve BUSABAH TV olarak Malatyalı vatandaşlara “Çin aşısına güveniyor musunuz?” sorusunu yönelttik. Vatandaşlardan bazıları aşının gelmesini beklediklerini söylerken bazıları da aşıya güvenmedikleri için yaptırmayacaklarını belirtti.

“ÇİN AŞISINA GÜVENMİYORUM”

Çin aşısına güvenmediğini ifade eden vatandaş Hıdır Karael, “Şu anda Çin aşısına güvenmiyorum ve bu durumdan dolayı da yaptırmayı düşünmüyorum. Bir de üçüncü test yapılmadı, güvenirliliği noktasında endişelerim var. Şahsen bu sebeplerden dolayı Çin aşısını yapmayı düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

“YAPTIRMAK İSTEYEN VARSA YAPSIN”

Aşıyı yaptırma taraftarı olmayan vatandaş Emir Ömer, “Ben güvenmiyorum. Doğrusu aşı ülkemize gelse dahi yaptırmam, ne olduğunu bilmiyorum çünkü tam olarak yan etki yapacak oda bilinmiyor. Mesela alerjisi olan bir insana yapıldığı zaman onu daha kötü eder. Yaptırmak isteyen varsa yapsın” dedi.

65 yaş üstü olan vatandaş Yusuf Artan, “Ben yaptırmak istiyorum. Çünkü pandemiden dolayı çok korkuyorum. Yaş itibariyle de aşıyı yaptırmak istiyorum ve aşının faydalı olabileceğine inanıyorum” kelimelerine yer verdi.

Ülkemize gelen aşıların Türk bilim insanları tarafından incelenip gerekli görülürse yapılacağını ön gören vatandaş Burak Erinen, “ Kendi ülkemizin aşısı çıksa onu kullanırım. Ama Çin aşısını da profesörlerimiz inceleyecektir. Uygun bulunursa sağlık açısından yaptırılması gerekiyor” diye konuştu.

“SAĞLIĞIMIZI TEHLİKEYE ATAMAYIZ”

Çin haklının aşıyı yaptırdığı takdirde aşı olacağını belirten vatandaş Cesur Cengiz, “Eğer Çin’deki insanlar yaptıracaksa bizde yaptırırız. Ama Çin halkı yaptırmıyorsa biz neden yaptıralım ki sağlığımızı tehlikeye atamayız” ifadelerini kullandı.

“ÇİN AŞISINA GÜVENİYORUM”

Sağlık çalışanı vatandaş Ömer Çevik, “Ben sağlık çalışanı olarak Çin aşısına güveniyorum. Cumhurbaşkanımızda onayladığına göre bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Zaten Sağlık Bakanı’mızda sürekli açıklamalar yapıyor bu konu da o nedenden dolayı herhangi bir olumsuz etki görmüyorum. Ben sağlık çalışanı olarak vatandaşlara sesleniyorum, aşı yaptırsalar iyi olur. Aşının bir yan etkili olsa zaten Sağlık Bakanı bu konuda uyarılarını yapar” sözlerini kaydetti.

 “SAĞLIK BAKANI’MIZA ÇOK GÜVENİYORUM”

Vatandaş Mehmet Karabulut, “Ben hükümetimize de güveniyorum, doktorlarımıza da güveniyorum. Özellikle Sağlık Bakanı’mıza çok güveniyorum, gelen aşıları onlarda onayladıktan sonra veyahut gerekli araştırmalarını yaptıktan sonra bende haliyle kabul edip aşıyı yaptıracağım” dedi.

İLK BEN YAPTIRACAĞIM”

Aşının çok güvenli olduğunu savunan vatandaş Hasan Yige, “Çin aşısına güveniyorum, devletimize güveniyorum. O kadar tıp örgütü var, doktorlar var, onlar bilmiyor ama sokaktaki insan Çin aşısı zararlı diyor. Bu kesinlikle yanlış devlet bir şeye karar verdiyse bizde buna uymak zorundayız. Çin, Türkiye, Amerika aşısı diye bir şey olmaz ilaç ilaçtır. Ben çok sinirleniyorum. Aşıya çok güveniyorum, gelirse de ilk ben yaptıracağım. Halka da tavsiye ediyorum. Bunların hepsi oyun” cümlelerini sarf etti.

“Neden güvenmeyeyim ki Çin aşısına güvenilmeyecek bir şey değil ki eğer bu bir çareyse yapılacak yapılmayacak diye bir kaide yok” diyen vatandaş Cengiz Can, “O zaman yemekte yemeyelim. Ben Covid-19’u geçirdim zaten bana yapmazlar fakat olsaydı yaptırırdım. Grip aşısı içinde dünyanın taşkalasını yaptılar ama herkes şimdi yaptırıyor” kelimelerini kullandı.

“BÜYÜKLERİMİZ BİR AÇIKLAMA YAPMIYOR”

Gerekli açıklamanın yeterince yapılmadığını öne süren vatandaş Mehmet Ertaş, “Şimdi bu aşıya güvenemiyoruz. Çünkü büyüklerimiz bir açıklama yapmıyor, herkes kafasına göre aşı vurursa yarın kısırlaştırmayacağı veya gençleri öldürmeyeceği ne malum bu durumları bilemediğim için de yaptırmak istemiyorum. Devlet büyükleri kendilerine yaptırdıktan sonra olumlu sonuç alırsa bizde halk olarak o zaman yaptırırız. Ama şimdilik yaptırmayı düşünmüyorum” diye konuştu.

Vatandaş Kadir Bingöl, “Ben güvenmiyorum da yaptırmam da adı üzerinde Çin aşısı, Çin mallarının ne kadar kalitesiz olduğunu herkes biliyor. Onun için ben tercih etmiyorum” söylemlerine yer verdi.

# Çin, aşı, koronavirüs, malatya, vatandaş, güven, ilk, çok, kendi, covid, sağlık, karar

29 Ara 2020 - 09:29 Malatya- Sağlık

Muhabir Şükran Malkoç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Hastaneler Eve Taşındı mask
Hastaneler Eve Taşındı
Kalıcı Ses Kısıklığına Çözüm mask
Kalıcı Ses Kısıklığına Çözüm
Malatya'da Vaka Sayıları Düşüyor mask
Malatya'da Vaka Sayıları Düşüyor
“Şehit Aileleri Ve Gazilerimiz İçin Ne Yapsak Azdır” mask
“Şehit Aileleri Ve Gazilerimiz İçin Ne Yapsak Azdır”
Obeziteden Ameliyatsız Kurtulun mask
Obeziteden Ameliyatsız Kurtulun
Her Sırt Ağrısı Covid – 19 Belirtisi Mi? mask
Her Sırt Ağrısı Covid – 19 Belirtisi Mi?
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da Eğlence Merkezi Operasyonu mask
Malatya’da Eğlence Merkezi Operasyonu
Seyir Halindeyken Ateş Açtı mask
Seyir Halindeyken Ateş Açtı
Yenilmez Bir takım Olduk mask
Yenilmez Bir takım Olduk
Aydın: Biz Herkese Eşit Mesafedeyiz mask
Aydın: Biz Herkese Eşit Mesafedeyiz
Malatya Bir Değerini Daha Kaybetti mask
Malatya Bir Değerini Daha Kaybetti
Kafa Kafaya Çarpıştılar mask
Kafa Kafaya Çarpıştılar

GALERİ

Çilesiz'e Dev Yatırım mask
Çilesiz'e Dev Yatırım
Malatya'da Kayboldu! mask
Malatya'da Kayboldu!
Yeşilyurt'a Bir de Buradan Bakın mask
Yeşilyurt'a Bir de Buradan Bakın
Sipariş Kervanına Onlar da Katıldı mask
Sipariş Kervanına Onlar da Katıldı
Vatandaş Sokağa Çıkma Yasağına Uyuyor mask
Vatandaş Sokağa Çıkma Yasağına Uyuyor
Sokağa Çıkma Kısıtlaması Mahalle Bakallarının Önemini Ortaya Çıkardı mask
Sokağa Çıkma Kısıtlaması Mahalle Bakallarının Önemini Ortaya Çıkardı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL