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28 Ara 2020 - 10:00- Ekonomi G: 28 Ara 2020 - 10:11

Kritik Toplantıya Az Kaldı

Milyonların gözü bugün yapılacak olan son asgari ücret belirleme toplantısında. Ankara'da,10.30'da başlayacak olan toplantıda 2021 yılı asgari ücret tutarı belirlenecek.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,  Asgari  Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısının bugün yapılacağını duyurdu. Nihai karar öncesinde milyonlarca çalışan merakla bekliyor.

Devamı gelecek.

( Haber Merkezi)

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28 Ara 2020 - 10:00 Malatya- Ekonomi

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