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28 Ara 2020 - 10:30- Siyaset G: 28 Ara 2020 - 09:55

3 günlük tatile hastaneler hazır

Yılbaşı tatilinde hastanede aldıkları önlemleri anlatan Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, acil servislerde tüm doktorların bulunacağı...

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Yılbaşı tatilinde hastanede aldıkları önlemleri anlatan Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, acil servislerde tüm doktorların bulunacağını kaydetti. Prof. Dr. Bentli, 3 günlük yılbaşı tatilinin Koronavirüs vaka sayısında çok fazla düşüş olmasını umduğunu da söyledi.

Yılbaşına sayılı günler kala, yetkililer tarafından yılbaşı öncesi birtakım önlemler alınırken, hastanelerde de gerekli tedbirler alındı. Koronavirüs testlerinin nasıl alınacağını dile getiren Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, acil hastalar için de acil serviste tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

“ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK”

Hafta sonlar 2 günlük kısıtlamaya bir gün daha eklendiğini belirten Prof. Dr. Bentli,

Kısıtlarmalar için aldığımız çalışmalar vardı, bu çalışmalar aynen devam edecek. Yani nasıl bir çalışma, evde semptomu olan kişiler eğer filyasyon ekibinin gitmeyeceği bir gurupsa yani temaslı değilse, evde pozitif bir vaka yoksa 112’yi arıyorlar. Eğer kendi araçları varsa, kendi imkânları ile gidip testlerini yaptırıyorlar. Ama araçları yoksa filyasyon ekiplerimiz temaslı olmadıkları, pozitif olmadıkları halde bu vatandaşlarımızdan da evden test alıyor. Onun dışında hafta sonu zaten 2 gün olan kısıtlama vardı. Şimdi kısıtlama olan cumartesi ve Pazar günlerine bir gün daha eklendi. 3 günlük bir kısıtlama olacak. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan da o kısıtlama dönemini geçireceğiz ve bunun da etkisiyle vaka sayılarımızın daha fazla düşeceğini umut ediyoruz. Bu süreç içinde hastanelerimizde acil servisler, nasıl çalışıyorsa aynı şekilde çalışmaya devam edecekler. Acil servislerimizde bütün doktorlarımız olacak

şeklinde konuştu.

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28 Ara 2020 - 10:30 Malatya- Siyaset

Muhabir Mutlu Sarıgül

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