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28 Ara 2020 - 09:02- Gündem G: 28 Ara 2020 - 09:06

“Tüm teklifler kamuoyuyla paylaşılmalı”

Asgari ücretin açıklanacağı bu günlerde, ücretin açlık sınırının üzerinde olması gerektiğini açıklayan Hak-İş Konfederasyonu Malatya İl Başkanı Bünyamin Geleri, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Asgari ücretin açıklamasına az bir süre kala düşüncelerini açıklayan Hak-İş Konfederasyonu Malatya İl Başkanı Bünyamin Geleri, “Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir asgari ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Hükümet ve işveren, asgari ücretle ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır” dedi.

İşçiler ve aileleri için insana yakışır yaşam düzeyini sağlayacak bir asgari ücret belirlenmesinin milyonlarca işçinin beklentisi ve ortak talebi olduğunu ifade eden Başkan Geleri, işçilere aileleriyle birlikte yeterli yaşam şartlarını sağlayacak bir ücretin güvence altına alınmasının yeni Covid-19 salgını döneminde daha da önem kazandığını söyledi.

“PAZARLIK KONUSU EDİLMEMELİ”

“Üçlü yapıda çalışmalarını sürdüren Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının dikkate alınması gereğini önemle belirtmektedir” diyen Başkan Geleri, “Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Tüm aile bireylerinin hakkı vardır. Pazarlık konusu edilmemelidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından görev verilen Türkiye İstatistik Kurumu’nca ‘bekar bir işçi için’ hesaplanan’ yaşama maliyeti Kasım 2020 ayı itibariyle net 2 bin 792 TL’dir. Açıklanan bu tutarda aile unsuru yoktur, dikkate alınmamıştır. 2020 Aralık ayında gerçekleşecek fiyat artışı ile asgari ücretin geçerli olacağı 2021 yılı muhtemel fiyat artışları da bulunmamaktadır. Bütün bu unsurları kapsayacak bir asgari ücretin, tüm bir yıl boyunca kesintiler nedeniyle azalma olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır” diye konuştu.

“TÜM İMKÂNLAR SEFERBER EDİLMELİ”

Asgari ücretle ilgili tekliflerin kamuoyuna paylaşılması gerektiğini dile getiren Başkan Geleri, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belirleyici olan Hükümetin tutumudur. Geçmiş kimi yıllarda olduğu gibi Hükümet tercihini, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimler için kullanmalıdır. İnsan onuruna yaraşır bir geçimi sağlayacak bir asgari ücretin yürürlüğe girmesi için tüm imkanlarını seferber etmelidir. İşçi temsilcileri ‘insan onuruna yakışır’ bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için Komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri belirlemiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır. 3 işçi Konfederasyonu, 4 Aralık 2020 günü ortaklaştırdıkları ‘insan onuruna yaraşır bir asgari ücret’ belirlenmesi talebinin arkasında durmaktadır. Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir asgari ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Hükümet ve işveren, asgari ücretle ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır” şeklinde konuştu.

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28 Ara 2020 - 09:02 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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