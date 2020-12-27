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27 Ara 2020 - 18:11- Spor G: 27 Ara 2020 - 18:21

Y. Malatyaspor, 1 -3 Mağlup Oldu!

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk etti. Müsabaka Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 3-1’lik galibiyeti ile sona erdi.
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Maçtan dakikalar ( ilk yarı)

5. dakikada Yeni Malatyaaspor’da Ndayishimiye’nin ceza sahası dışında vurduğu sert şutta, top kale direğini sıyırarak az fakla auta çıktı.

33. dakikada BB Erzurumspor’da sol kanattan gelişen atakta Novikovas’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta Ertaç topu çift hamlede kontrol edebildi.

42. dakika Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez’in kullandığı köşe vuruşuna çıkan Adem’in kafa vuruşunda top üst direğin üzerinden auta çıktı.

43. dakikada konuk ekibin atağında Emrah’ın sağ kanattan kale içerisine yaptığı ortada Gomes’in kafa vuruşu ile top ağlarla buluştu. 0-1

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

48. dakikada ceza sahasının hemen dışında serbest vuruş kazanan Erzurumspor’da topun başına geçen Emrah’ın vuruşunda kaleci Ertaç, gole izin vermedi.

61. dakikada Yeni Malatyaspor’da ceza alanı dışında topla buluşan Acquah, uzak noktadan vurduğu sert şutta topu ağlarla buluşturdu. 1-1

66. dakikada Erzurumspor’da Emrah’ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Donald’ın sağ ayağıyla vurduğu top kaleci Ertaç’a çarparak ağlarla buluştu. 1-2

70. dakikada kontra atağa çıkan konuk ekipte Novikovas’ın pasında topla buluşan Gabriel Obertan’ın bekletmeden yaptığı vuruşunda top fileleri havalandırdı. 1-3

83. dakikada Erzurumspor’da ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Jugurtha Hamroun’ın şutunda top kale direği az farkla aşarak auta çıktı.

90. dakikada ev sahibi ekipte gelişen atakta Tetteh’in rakibini çalımlayıp çektiği şutta, top auta çıktı. ( İHA)

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27 Ara 2020 - 18:11 Malatya- Spor

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