Komşu 1-0 Önde

Maçtan dakikalar ( ilk yarı)
5. dakikada Yeni Malatyaaspor’da Ndayishimiye’nin ceza sahası dışında vurduğu sert şutta, top kale direğini sıyırarak az fakla auta çıktı.
33. dakikada BB Erzurumspor’da sol kanattan gelişen atakta Novikovas’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta Ertaç topu çift hamlede kontrol edebildi.
42. dakika Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez’in kullandığı köşe vuruşuna çıkan Adem’in kafa vuruşunda top üst direğin üzerinden auta çıktı.
43. dakikada konuk ekibin atağında Emrah’ın sağ kanattan kale içerisine yaptığı ortada Gomes’in kafa vuruşu ile top ağlarla buluştu. 0-1
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.