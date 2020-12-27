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27 Ara 2020 - 17:10- Spor G: 27 Ara 2020 - 17:55

Komşu 1-0 Önde

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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Maçtan dakikalar ( ilk yarı)

5. dakikada Yeni Malatyaaspor’da Ndayishimiye’nin ceza sahası dışında vurduğu sert şutta, top kale direğini sıyırarak az fakla auta çıktı.

33. dakikada BB Erzurumspor’da sol kanattan gelişen atakta Novikovas’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta Ertaç topu çift hamlede kontrol edebildi.

42. dakika Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez’in kullandığı köşe vuruşuna çıkan Adem’in kafa vuruşunda top üst direğin üzerinden auta çıktı.

43. dakikada konuk ekibin atağında Emrah’ın sağ kanattan kale içerisine yaptığı ortada Gomes’in kafa vuruşu ile top ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Yeni Malatya ( İHA)

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27 Ara 2020 - 17:10 Malatya- Spor

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