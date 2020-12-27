Milyonların Gözü O Kararda

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı yarın yapılacak. Birçok ücret teklifinin verildiği asgari ücret toplantılarında milyonlarca çalışanın kulağı yarın bakanlıktan gelen açıklamada olacak. ( Haber Merkezi)
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın son kez toplanacağını açıkladı. Milyonlarca çalışanı etkileyen asgari ücret büyük merak konusu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.