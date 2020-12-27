Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, “Saat 09.37’de meydana gelen Elazığ merkez 5.3 büyüklüğündeki depremde ilçe merkezlerimiz ile mahallelerimizden intikal eden olumsuz bir durum bulunmamakta olup, saha tarama çalışmalarına devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi. ( Haber Merkezi)
27 Ara 2020 - 13:06- Gündem Güncelleme: 27 Ara 2020 - 13:13
“Olumsuz bir durum yok”
Sabah 9.37’ de Elazığ’da meydana gelen deprem, Malatya’dan da hissedildi. Kısa süreliğine paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.