27 Ara 2020 - 13:06- Gündem

“Olumsuz bir durum yok”

Sabah 9.37’ de Elazığ’da meydana gelen deprem, Malatya’dan da hissedildi. Kısa süreliğine paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.