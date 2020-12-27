Sipariş Kervanına Onlar da Katıldı

Malatya'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan fırınlar siparişlere yetişmek için yoğun şekilde çalışıyor. Kısıtlama kapsamında olmayan iş yerleri arasında bulunan fırınlar, sabahın erken saatleri ile birlikte ekmek yapımına başlıyor.

Fırıncı Necati Ateş, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar arayınca ekmeği evlerine götürdüklerini söyleyerek,

Müşterilerimiz telefonla arayarak sipariş veriyorlar, biz de evlerine kadar ekmeklerini götürüyoruz

dedi.

EVDE EKMEĞE DÖNÜŞ

Ateş, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle işlerinin istikrarsız bir şeklinde devam ettiğini ifade ederek,

Pandemi dönemi dolayısıyla eskisi gibi fazla iş yoğunluğu yok. Çünkü bazı vatandaşlar ekmeği evlerinde yapmaya başladı

diye konuştu. ( İHA)