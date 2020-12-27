Sipariş Kervanına Onlar da Katıldı

Malatya'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan fırınlar siparişlere yetişmek için yoğun şekilde çalışıyor. Kısıtlama kapsamında olmayan iş yerleri arasında bulunan fırınlar, sabahın erken saatleri ile birlikte ekmek yapımına başlıyor.
Fırıncı Necati Ateş, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar arayınca ekmeği evlerine götürdüklerini söyleyerek,
Müşterilerimiz telefonla arayarak sipariş veriyorlar, biz de evlerine kadar ekmeklerini götürüyoruz
dedi.
EVDE EKMEĞE DÖNÜŞ
Ateş, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle işlerinin istikrarsız bir şeklinde devam ettiğini ifade ederek,
Pandemi dönemi dolayısıyla eskisi gibi fazla iş yoğunluğu yok. Çünkü bazı vatandaşlar ekmeği evlerinde yapmaya başladı
diye konuştu. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.