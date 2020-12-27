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27 Ara 2020 - 12:00- Yaşam G: 27 Ara 2020 - 12:23

Hekimhan, Su Bekliyor!

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde ile 2 bin 250 dekar tarıma elverişli arazi su bekliyor. Budaklı Göleti buradaki arazilerin su sorununa çözüm olmaya çalışacak. 2022 yılının sulama sezonunda binlerce dekar alanın suyla buluşması bekleniyor.
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Yapımı tamamlanan Hekimhan İlçesi Budaklı Göleti, kil çekirdekli homojen dolgu tipinde, temelden 46 metre yüksekliğinde inşa edilmiş olup, gölette depolanacak 1 milyon 380 bin metreküp su ile 2 bin 250 dekar tarıma elverişli arazinin sulama şebekesi ile sulanması sağlanacak.

BİNLERCE DEKAR SUYLA BULUŞACAK

Budaklı Göleti Sulaması inşaatı ihalesi 3 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. Söz konusu sulama şebekesi 2021 yılında tamamlanarak 2022 yılı sulama sezonunda sulamaya açılması hedefleniyor. ( İHA)

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27 Ara 2020 - 12:00 Malatya- Yaşam

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