27 Ara 2020 - 11:30- Yaşam

Vatandaş Balığa Sardı

Kışın en çok tüketilen besin kaynaklarından biri olan balığa Malatyalıların ilgisi büyük. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda saat 10:00-17:00 arasında hizmet verecek olan balıkçı ve balık tezgâhları yoğun ilgi görüyor.