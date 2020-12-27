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27 Ara 2020 - 11:00- Sağlık G: 27 Ara 2020 - 11:41

Kalıcı Ses Kısıklığına Çözüm

Tiroid cerrahisinde hem doktorların hem de hastaların en çok korktuğu durum kalıcı ses kısıklığı. Eğer tecrübeli bir elde ameliyat olursanız bu risk yüzde 1’in altında.
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Tiroid cerrahisinde hem doktorların hem de hastaların ses kısıklığı konusunda muzdarip olduğu bilinen bir gerçek.

ASLINDA RİSK YÜZDE 1’İN ALTINDA OLABİLİR

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Hakan Kanat, bu durumun nedeninin ses tellerini uyaran sinirin tiroid bezine olan yakın komşuluğu olup diseksiyon sırasında bunun hasar görmesi olduğunu belirtti. Kanat, tecrübeli ellerde bu riskin yüzde 1’in altına indirgenebileceğini belirtti.

Doç. Dr. Kanat,

Biz hastanemizde tiroid cerrahisinde bu siniri ameliyat sırasında monitörize ediyoruz. Bu sayede sinirin anatomik haritasını ortaya koyup, çalışıp çalışmadığını, herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu yöntem sinirin gözle görülmesine tamamlayıcı bir rol üstlenerek cerraha yardım etmektedir. Sinirin fonksiyonu hakkında fikir verir

ifadelerine yer verdi.

YÖNTEM AVRUPADA YAYGIN

Avrupa’da bu yöntemin yaygın olarak kullanıldığını belirten Doç. Dr. Kanat,

Sinir monitörizasyonunun en faydalı olduğu hastalar ise daha önce boyun cerrahisi geçirmiş olanlar, tiroid kanseri olanlar, nüks vakalar ve büyük guatrı olan hastalardır. Bugün Avrupa’da Nerdeyse yüzde 80-90 oranında bu yöntem standart olarak uygulanmaktadır. Bu yöntem hem hastaya daha fazla güven vermekte hem de cerraha yardımcı olmaktadır. Ayrıca ameliyat süresini de kısaltmaktadır

dedi.

MALATYA’DA DA UYGULANIYOR

Kanat, bu yöntemi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de kullandıklarını kaydetti. Kanat,

Bu açıdan bizlere her türlü desteklerini esirgemeyen başta sayın rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve hastanemiz başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk hocalarımız olmak üzere emeği geçen herkese hem kliniğimiz hem de hastalarımız adına çok teşekkür ederim

diye konuştu. (İHA)

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27 Ara 2020 - 11:00 - Sağlık

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