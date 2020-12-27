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27 Ara 2020 - 10:30- Siyaset G: 27 Ara 2020 - 10:45

Yeni Adliye Binası Ne Durumda?

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Adalet Bakanlığı’na Malatya’ya yapılması planlanan yeni adliye binasını sordu. Fendoğlu, Malatya'yı TBMM gündeminde dile getirdi.
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Malatya’da inşa edilecek olan yeni adliye binasının yapımına ne zaman başlanacağını TBMM’de soran Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Adalet Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama istedi. Fendoğlu, konuşmasında , “Adalet Bakanlığına, Malatya Yeşiltepe bölgesinde askeri hastanenin bulunduğu 100 dönümlük alanın Özelleştirme İdaresi tarafından adliye binası yapılması için Adalet Bakanlığımıza yer tahsisi yapılmış durumdadır. Proje aşamasında olan Malatya'ya yakışır şekilde olacağına inandığımız yeni adliye binasının yapımına ne zaman başlanacak ve Adalet Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları ne aşamadır" söylemine yer verdi. ( İHA)

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27 Ara 2020 - 10:30 Malatya- Siyaset

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