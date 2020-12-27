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27 Ara 2020 - 09:49- Gündem G: 27 Ara 2020 - 10:35

Elazığ'da Deprem

Elazığ Kavaktepe'de sabah 9:37'de deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre 5.6 büyüklüğünde deprem oldu.
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Edinilen son dakika bilgisine göre depremin merkez üssü Kavaktepe olarak bildirildi. Derinliği 1.5 km olan deprem  Malatya'dan da hissedildi. 

( Haber Merkezi)

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27 Ara 2020 - 09:49 Malatya- Gündem

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