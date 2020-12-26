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26 Ara 2020 - 20:00- Eğitim

“Karne Notları Derse Katılım Puanıyla Alınacak”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz” dedi.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından sınavların yüz yüze yapılması konusunu yeniden ele aldıklarını belirten bir açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil, sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar. Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerine odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz.

( İHA)

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26 Ara 2020 - 20:00 Malatya- Eğitim

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