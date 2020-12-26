26 Ara 2020 - 20:00- Eğitim

“Karne Notları Derse Katılım Puanıyla Alınacak”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz” dedi.