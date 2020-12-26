26 Ara 2020 - 17:30- Ekonomi

“Bankalar İşlem Ücretlerinden Feragat Etmeli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken; "Bankalar artık herkesin kuruşların dahi hesabını yaptığı bu dönemde elini taşın altına koyarak işlem ücretlerinden feragat etmeli" dedi.