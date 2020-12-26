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26 Ara 2020 - 17:00- Spor

Komşuda Sakatlık Şoku

TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor’un, Kırşehir Belediyespor maçında sakatlanan kanat oyuncusu İzzet Topatar’ın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden TY Elazığspor’da, İzzet Topatar üzüntüsü yaşanıyor. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından 16. haftada Kırşehir Belediyespor’la oynanan maçla yeniden ilk 11'e dönen İzzet, mücadelenin 52. dakikasında sakatlanarak yerini Yusuf Ensar Poyrazlı’ya bırakmak zorunda kaldı. Kenara sedyeyle alınan 20 yaşındaki futbolcu, ilk müdahalenin ardından MR’a girdi. MR sonucuna göre sağ bacağında GRYT 2 yırtığı tespit edilen başarılı oyuncunun en az 4 hafta takımdan uzak kalacağı ve ligin ilk yarısını kapattığı öğrenildi. İzzet’in MR sonuçlarının Ankara’da uzman doktorlara da gösterileceği ve tedavisine burada devam edileceği bildirildi. Öte yandan Elazığspor’un, Bodrumspor’la oynadığı maçta sakatlanan tecrübeli 10 numarası Muhammed İldiz ise sakatlık sürecini tamamladı ve Mamak FK kafilesinde yer aldı. Teknik Direktör Orhan Kaynak’ın şans vermesi halinde Muhammed, takımdaki yerini alacak.

( İHA)

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26 Ara 2020 - 17:00 Malatya- Spor

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