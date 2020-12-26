Pütürge’de Bican’la Yola Devam

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek olan Pütürge Belediyespor, teknik direktör Fuat Bican ile yola devam kararı aldı. Malatya’yı bu yıl BAL’da temsil edecek olan Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız yeni sezonda teknik adam Fuat Bican ile tekrardan anlaştı. Camiamıza hayırlı olsun” denildi. 2020- 2021 sezonunda Malatya’yı Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde 4 takım temsil etmiş olacak. Geride kalan sezon BAL’da yer alan Malatya İdmanyurdu ile Pütürge Belediyespor’un yanı sıra Arguvan Belediyespor ve Darendespor BAL’da yer alacak.

(HaberMerkezi)