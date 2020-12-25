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25 Ara 2020 - 17:00- Spor G: 25 Ara 2020 - 17:43

Şen Olasın Şen Ol Yeşilyurt!

TFF 3.Lig 1.Grup’ta 15.hafta maçında Yeşilyurt Belediyespor, Denizli ekibi Kızılcabölükspor’u sahasında konuk etti. Ligde son üç maçını kazanarak iyi bir çıkış yakalayan turuncu yeşilliler Emre Gemici’nin kaydettiği golle Kızılcabölükspor’u 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Ömer Ali Delibaş
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Mücadelenin ilk yarısında Yeşilyurt Belediyespor net pozisyonlar yakaladı ancak gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Yeşilyurt Belediyespor, 56.dakikada Emre Gemici’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan dakikalarında iki takım gol fırsatları yakaladı ancak kalan bölümde gol sesi çıkmayınca, Yeşilyurt Belediyespor sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

20.dakikada Akın’ın sağdan ortasında arka direkte müsait pozisyonda olan Yasin Elmas sert vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

26.dakikada Yeşilyurt Belediyespor etkili geldi. Emre’nin ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Yasin, kaleye vurmak yerine içeri çevirmek istedi. Kızılcabölükspor defansı araya girerek, tehlikeyi savuşturdu.

30.dakikada Akın’ın içeriye pasında topla buluşan Emre geriden gelen Halil’e pasını aktardı. Halil’in ceza sahası içerisinde sert şutunda kaleci İlyas gole izin vermedi.

40.dakikada Halil Çelik’in soldan içeriye gönderdiği topa altı pas üzerinde Sıddık’tan önce Kızılcabölükspor defansı müdahale etti.

45.dakikada Gökhan Payal’ın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

56.dakikada Yasin’in sağdan uzun pasında Gökhan Payal’ın kafayla indirdiği topu, Emre Gemici ağlara gönderdi: 1-0

STAT: Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu Saha

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Murat Taşçıkar, Ali Kılıç, 4. hakem Nevzat Okat

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 4.Yasin Elmas (Dk.70 İzlem Anıl Balakkız), 10.Emre Gemici (Dk.90+1 Gürkan Çiftçi), 11.Akın Akman, 14.Gökhan Payal, 17.Ali Kemal Başaran (Dk.77 Fahri Utku Öçalmaz), 22.Erçin Ilgaz, 33.İler Günaslan, 61.Mücahir Çakır,70.Halil Çelik (Dk.90+1 Berkehan Biçer), 80.Sıddık Çelik

YEDEKLER: 25.Mustafa Gürbüz, 6.Fahri Utku Öçalmaz, 16.İzlem Anıl Balakkız, 77.Gürkan Çiftçi, 32.Berkehan Biçer, 44.Erhan Gözetlik

TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan

KIZILCABÖLÜKSPOR: 41.İlyas Türengül, 3.Hüseyin Solaklı (Dk.46 Semih Mustafa Usta), 4.Kadir Kurt, 11.Hayrettin Cengiz, 20.Yunus Emre Karakaya, 23.Yasin Yılmaz (Dk.59 Can Bayırkan), 32.Ömürcan Yıldırımlı, 35.Alpay Eroğlu (Dk.75 Ozan Şamiloğlu), 39.Ertuğrul Yıldırım, 52.Ercan Kılıç (Dk.59 Ümit Hatipoğlu), 55.Atalay Gürel (Dk.83 Şefik Can Erel)

YEDEKLER: 45.Asil Kaan Güler, 7.Şefik Can Erel, 10.Ozan Şamiloğlu, 14.Semih Mustafa Usta, 18.Can Bayırkan, 19.Ümit Hatipoğlu, 21. Murathan Sütçü 

TEKNİK SORUMLU: Tansu Yaan

GOL: Dk.56 Emre Gemici (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

SARI KARTLAR: Akın Akman (Malatya Yeşilyurt Belediyespor), Hüseyin Solaklı, Ertuğrul Yıldırım, Ümit Hatipoğlu (Kızılcabölükspor)

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25 Ara 2020 - 17:00 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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