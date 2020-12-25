Şen Olasın Şen Ol Yeşilyurt!

Mücadelenin ilk yarısında Yeşilyurt Belediyespor net pozisyonlar yakaladı ancak gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Yeşilyurt Belediyespor, 56.dakikada Emre Gemici’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan dakikalarında iki takım gol fırsatları yakaladı ancak kalan bölümde gol sesi çıkmayınca, Yeşilyurt Belediyespor sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.
MAÇTAN NOTLAR
20.dakikada Akın’ın sağdan ortasında arka direkte müsait pozisyonda olan Yasin Elmas sert vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.
26.dakikada Yeşilyurt Belediyespor etkili geldi. Emre’nin ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Yasin, kaleye vurmak yerine içeri çevirmek istedi. Kızılcabölükspor defansı araya girerek, tehlikeyi savuşturdu.
30.dakikada Akın’ın içeriye pasında topla buluşan Emre geriden gelen Halil’e pasını aktardı. Halil’in ceza sahası içerisinde sert şutunda kaleci İlyas gole izin vermedi.
40.dakikada Halil Çelik’in soldan içeriye gönderdiği topa altı pas üzerinde Sıddık’tan önce Kızılcabölükspor defansı müdahale etti.
45.dakikada Gökhan Payal’ın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.
56.dakikada Yasin’in sağdan uzun pasında Gökhan Payal’ın kafayla indirdiği topu, Emre Gemici ağlara gönderdi: 1-0
STAT: Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Murat Taşçıkar, Ali Kılıç, 4. hakem Nevzat Okat
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 4.Yasin Elmas (Dk.70 İzlem Anıl Balakkız), 10.Emre Gemici (Dk.90+1 Gürkan Çiftçi), 11.Akın Akman, 14.Gökhan Payal, 17.Ali Kemal Başaran (Dk.77 Fahri Utku Öçalmaz), 22.Erçin Ilgaz, 33.İler Günaslan, 61.Mücahir Çakır,70.Halil Çelik (Dk.90+1 Berkehan Biçer), 80.Sıddık Çelik
YEDEKLER: 25.Mustafa Gürbüz, 6.Fahri Utku Öçalmaz, 16.İzlem Anıl Balakkız, 77.Gürkan Çiftçi, 32.Berkehan Biçer, 44.Erhan Gözetlik
TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan
KIZILCABÖLÜKSPOR: 41.İlyas Türengül, 3.Hüseyin Solaklı (Dk.46 Semih Mustafa Usta), 4.Kadir Kurt, 11.Hayrettin Cengiz, 20.Yunus Emre Karakaya, 23.Yasin Yılmaz (Dk.59 Can Bayırkan), 32.Ömürcan Yıldırımlı, 35.Alpay Eroğlu (Dk.75 Ozan Şamiloğlu), 39.Ertuğrul Yıldırım, 52.Ercan Kılıç (Dk.59 Ümit Hatipoğlu), 55.Atalay Gürel (Dk.83 Şefik Can Erel)
YEDEKLER: 45.Asil Kaan Güler, 7.Şefik Can Erel, 10.Ozan Şamiloğlu, 14.Semih Mustafa Usta, 18.Can Bayırkan, 19.Ümit Hatipoğlu, 21. Murathan Sütçü
TEKNİK SORUMLU: Tansu Yaan
GOL: Dk.56 Emre Gemici (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)
SARI KARTLAR: Akın Akman (Malatya Yeşilyurt Belediyespor), Hüseyin Solaklı, Ertuğrul Yıldırım, Ümit Hatipoğlu (Kızılcabölükspor)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.