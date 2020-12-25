25 Ara 2020 - 17:00- Spor

Şen Olasın Şen Ol Yeşilyurt!

TFF 3.Lig 1.Grup’ta 15.hafta maçında Yeşilyurt Belediyespor, Denizli ekibi Kızılcabölükspor’u sahasında konuk etti. Ligde son üç maçını kazanarak iyi bir çıkış yakalayan turuncu yeşilliler Emre Gemici’nin kaydettiği golle Kızılcabölükspor’u 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.