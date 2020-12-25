Yeni kabus cep telefonu, tablet yangını

Pandeminin Türkiye’de yayılıp, sosyal hayatımızın kısıtlanmasıyla birlikte evdeki faaliyetlerimiz de değişti. Özellikle evde zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz bu Koronavirüs günlerinde tablet, bilgisayar, cep telefonu, televizyon, çamaşır ve bulaşık makineleri gibi haşır neşir olduğumuz bu teknolojik araçlar bazı ihmaller nedeniyle kâbusumuz haline dönüşebiliyor. Tablet, telefon, bilgisayarların şarjda, televizyon, çamaşır ve bulaşık makinelerinin fişlerinin prizlerde gece gündüz bırakılması Malatya’da meydana gelen yangıların başlıca sebepleri haline gelmeye başladı. Bu konuyla ilgili BUSABAH gazetesi aracılığıyla Malatyalıları uyaran Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, önemli açıklamalarda bulundu.
2020 yılı içerisinde artan ve kısıtlamaları da beraberinde getiren Covid-19 virüsü sebebiyle eğitimlerin de uzaktan eğitime geçmiş ve tamamen elektronik cihazlar (Bilgisayar, tablet, telefon, notebook) üzerinden yapılmaya başlanmasını hatırlatan Daire Başkanlığı, kullanılan bu elektronik aletlerin sürekli prizlere takılı kalması, gece şarjı biten cihazların sabaha kadar farklı odalarda şarja takılması, evlerde hali hazırda bulunan (buzdolabı, televizyon, çamaşır makinası, bulaşık makinası) gibi aletlerin sürekli prizlerde takılı kalması ve bu süreçte ailelerin sürekli evde zaman geçirmeleri, evlerdeki elektrik sistemi üzerinde ciddi arızalara ve risklere yol açtığını ifade etti.
“YANGINLAR MEYDANA GELMEKTE”
Bu konuda dikkatli olunması yönünde vatandaşları uyaran Daire Başkanlığı,
Bu sıkıntılar sonucunda da maalesef yangınlar meydana gelmekte ve ciddi sonuçlara sebep olmaktadır. Bu konuda halkımızın evlerinde bulunan elektrik sistemlerine dikkat etmeleri, aşırı yüklenmelerden kaçınmaları ve kaçak akım sigortalarıyla emniyete almaları gerekmektedir. Aksi halde ciddi sıkıntılarla, Allah korusun can kayıplarıyla sonuçlanabilir
söylemlerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.