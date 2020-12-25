Yeni kabus cep telefonu, tablet yangını

Pandeminin Türkiye’de yayılıp, sosyal hayatımızın kısıtlanmasıyla birlikte evdeki faaliyetlerimiz de değişti. Özellikle evde zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz bu Koronavirüs günlerinde tablet, bilgisayar, cep telefonu, televizyon, çamaşır ve bulaşık makineleri gibi haşır neşir olduğumuz bu teknolojik araçlar bazı ihmaller nedeniyle kâbusumuz haline dönüşebiliyor. Tablet, telefon, bilgisayarların şarjda, televizyon, çamaşır ve bulaşık makinelerinin fişlerinin prizlerde gece gündüz bırakılması Malatya’da meydana gelen yangıların başlıca sebepleri haline gelmeye başladı. Bu konuyla ilgili BUSABAH gazetesi aracılığıyla Malatyalıları uyaran Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, önemli açıklamalarda bulundu.

2020 yılı içerisinde artan ve kısıtlamaları da beraberinde getiren Covid-19 virüsü sebebiyle eğitimlerin de uzaktan eğitime geçmiş ve tamamen elektronik cihazlar (Bilgisayar, tablet, telefon, notebook) üzerinden yapılmaya başlanmasını hatırlatan Daire Başkanlığı, kullanılan bu elektronik aletlerin sürekli prizlere takılı kalması, gece şarjı biten cihazların sabaha kadar farklı odalarda şarja takılması, evlerde hali hazırda bulunan (buzdolabı, televizyon, çamaşır makinası, bulaşık makinası) gibi aletlerin sürekli prizlerde takılı kalması ve bu süreçte ailelerin sürekli evde zaman geçirmeleri, evlerdeki elektrik sistemi üzerinde ciddi arızalara ve risklere yol açtığını ifade etti.

“YANGINLAR MEYDANA GELMEKTE”

Bu konuda dikkatli olunması yönünde vatandaşları uyaran Daire Başkanlığı,

Bu sıkıntılar sonucunda da maalesef yangınlar meydana gelmekte ve ciddi sonuçlara sebep olmaktadır. Bu konuda halkımızın evlerinde bulunan elektrik sistemlerine dikkat etmeleri, aşırı yüklenmelerden kaçınmaları ve kaçak akım sigortalarıyla emniyete almaları gerekmektedir. Aksi halde ciddi sıkıntılarla, Allah korusun can kayıplarıyla sonuçlanabilir

söylemlerini kullandı.