Busabah Malatya Busabah Malatya
25 Ara 2020 - 11:00- Ekonomi G: 25 Ara 2020 - 10:56

Borcu Olanlar İçin Son 7 Gün

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeniden Yapılandırma Kanun kapsamında su borcu olan vatandaşların, borçlarını yapılandırması için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu hatırlattı. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, vatandaşlara uyarı yaparak, işlem yapacak vatandaşların işlerini son güne bırakmamalarını söyledi.
mask

Su borcunu yapılandıracak vatandaşlar için hem peşin hem de taksitli ödeme imkânının sunulduğunu dile getiren Genel Müdür Karataş,

Gerek peşin ödemelerde gerekse taksitlendirme seçenekleriyle ilgili abonelerimize yardımcı olmaya devam ediyoruz. Daha önce kamuoyuna duyurmuştuk; peşin ödenmesi durumunda gecikme bedelinin yüzde 90’nı alınmıyor. Taksit yapmak isteyen abonelerimiz olursa da, 18 eşit taksit halinde yani 36 aya denk gelen bir ödeme kolaylığı sağlıyoruz

dedi.

“ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLIYORUZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Binası zemin katta MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılandırma işlemlerinin gerçekleştirildiği merkezi ziyaret eden MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, abonelerin fırsattan yararlanabilmesi için son yedi günün kaldığını hatırlatarak, yapılandırma işlemlerinin son güne bırakılmamasını istedi. Karataş,

11 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun kapsamında ödeme kolaylığı sağlanmıştı. Bazı abonelerimizin geçmişe yönelik su borçları bulunmaktaydı. Vatandaşlarımızın başvurması halinde 31 Ağustos 2020 tarihine kadar olan borçların tamamını yapılandırıyoruz. Gerek peşin ödemelerde gerekse taksitlendirme seçenekleriyle ilgili abonelerimize yardımcı olmaya devam ediyoruz. Daha önce kamuoyuna duyurmuştuk; peşin ödenmesi durumunda gecikme bedelinin yüzde 90’nı alınmıyor. Taksit yapmak isteyen abonelerimiz olursa da, 18 eşit taksit halinde yani 36 aya denk gelen bir ödeme kolaylığı sağlıyoruz. 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapan vatandaşlarımız ancak bu imkândan yararlanabilecek

şeklinde konuştu.

“EVDE YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR"

Son olarak Yaşar Karataş, “MASKİ Genel Müdürlüğü’nün su borcunu yapılandırmak isteyen, 65 yaş üstü, engelli ve evde çıkamayacak durumda olan aboneler için uygulamaya koyduğu evde yapılandırma işlemleri de devam ediyor. Aboneler, yapılandırma merkezinde yoğunluğa ve Covid-19 Pandemisi salgın riskine girmeden Alo 185 Çağrı Merkezi ve 0 422 377 74 44 no’lu telefonu arayarak taleplerini iletebilirler” ifadelerini kullandı. ( Haber Merkezi)

# maskİ, büyükşehir, malatya, haber, busabah gazetesİ, borç, son, genel, müdürlüğü, resmi, gazete, belediye

25 Ara 2020 - 11:00 Malatya- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Organik Tarım Destekleri Başladı mask
Organik Tarım Destekleri Başladı
“Bu kez esnaf iş yapsın” mask
“Bu kez esnaf iş yapsın”
Pazarcılar işgaliye konusunda ısrarcı mask
Pazarcılar işgaliye konusunda ısrarcı
Kritik Toplantı Bugün Başladı mask
Kritik Toplantı Bugün Başladı
Yapılandırmada Son Gün 31 Aralık mask
Yapılandırmada Son Gün 31 Aralık
ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON VURGUSU mask
ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON VURGUSU
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
"Kapılarına Kilit Vurulmalı" mask
"Kapılarına Kilit Vurulmalı"
Malatya'da Feci Kaza: 3 Ölü mask
Malatya'da Feci Kaza: 3 Ölü
MOTAŞ, ne şoförleri ne de vatandaşları dinliyor mask
MOTAŞ, ne şoförleri ne de vatandaşları dinliyor
Seyir Halindeyken Ateş Açtı mask
Seyir Halindeyken Ateş Açtı
“Basın Hürdür, Sansür Edilemez” mask
“Basın Hürdür, Sansür Edilemez”
Kaybolan kızlardan sevindiren haber mask
Kaybolan kızlardan sevindiren haber

GALERİ

Eğlenceye Ceza Yağdı mask
Eğlenceye Ceza Yağdı
Yapılandırmada Son Hafta Uyarısı mask
Yapılandırmada Son Hafta Uyarısı
"Sesimizi Duysunlar” mask
"Sesimizi Duysunlar”
TKDK, 2021 yılı için kolları sıvadı mask
TKDK, 2021 yılı için kolları sıvadı
Arazi Kavgasında 4 Yaralı mask
Arazi Kavgasında 4 Yaralı
Taraftar Derneği'nden Örnek Davranış mask
Taraftar Derneği'nden Örnek Davranış
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL