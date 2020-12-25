Borcu Olanlar İçin Son 7 Gün

Su borcunu yapılandıracak vatandaşlar için hem peşin hem de taksitli ödeme imkânının sunulduğunu dile getiren Genel Müdür Karataş,

Gerek peşin ödemelerde gerekse taksitlendirme seçenekleriyle ilgili abonelerimize yardımcı olmaya devam ediyoruz. Daha önce kamuoyuna duyurmuştuk; peşin ödenmesi durumunda gecikme bedelinin yüzde 90’nı alınmıyor. Taksit yapmak isteyen abonelerimiz olursa da, 18 eşit taksit halinde yani 36 aya denk gelen bir ödeme kolaylığı sağlıyoruz

dedi.

“ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLIYORUZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Binası zemin katta MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılandırma işlemlerinin gerçekleştirildiği merkezi ziyaret eden MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, abonelerin fırsattan yararlanabilmesi için son yedi günün kaldığını hatırlatarak, yapılandırma işlemlerinin son güne bırakılmamasını istedi. Karataş,

11 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun kapsamında ödeme kolaylığı sağlanmıştı. Bazı abonelerimizin geçmişe yönelik su borçları bulunmaktaydı. Vatandaşlarımızın başvurması halinde 31 Ağustos 2020 tarihine kadar olan borçların tamamını yapılandırıyoruz. Gerek peşin ödemelerde gerekse taksitlendirme seçenekleriyle ilgili abonelerimize yardımcı olmaya devam ediyoruz. Daha önce kamuoyuna duyurmuştuk; peşin ödenmesi durumunda gecikme bedelinin yüzde 90’nı alınmıyor. Taksit yapmak isteyen abonelerimiz olursa da, 18 eşit taksit halinde yani 36 aya denk gelen bir ödeme kolaylığı sağlıyoruz. 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapan vatandaşlarımız ancak bu imkândan yararlanabilecek

şeklinde konuştu.

“EVDE YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR"

Son olarak Yaşar Karataş, “MASKİ Genel Müdürlüğü’nün su borcunu yapılandırmak isteyen, 65 yaş üstü, engelli ve evde çıkamayacak durumda olan aboneler için uygulamaya koyduğu evde yapılandırma işlemleri de devam ediyor. Aboneler, yapılandırma merkezinde yoğunluğa ve Covid-19 Pandemisi salgın riskine girmeden Alo 185 Çağrı Merkezi ve 0 422 377 74 44 no’lu telefonu arayarak taleplerini iletebilirler” ifadelerini kullandı. ( Haber Merkezi)