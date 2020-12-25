25 Ara 2020 - 10:00- Siyaset

Ağbaba: Kesinlikle Yalan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’dan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a yanıt geldi. Ağbaba, ”Şehide kelle diyenlere, Şehit Anaları Dernek Başkanına bile dava açanlara ses çıkaramayanlar, şehit yakınlarına bağlanan maaşı belgeleriyle kamuoyuna açıklayan genel başkanımıza asla laf edemezler. Tüm şehit yakınlarına 1467 lira bağlandığı tamamen yalandır” şeklinde konuştu.