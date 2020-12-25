Ağbaba: Kesinlikle Yalan

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun SGK belgeleri ile açıkladığı sivil şehit yakınlarına bağlanan maaşın düşüklüğünü eleştiren konuşmasının Türkiye’de acı bir gerçeği tekrar gün yüzüne çıkardığını belirterek,
Gerçeklerin ortaya çıkmasından rahatsız olan AKP yandaş medyası, trolleri ve milletvekilleri her zaman olduğu gibi konuyu saptırmak yoluna gitmiştir
dedi.
“TÜM ŞEHİT YAKINLARINA 1467 LİRA ÖDENDİĞİ KESİNLİKLE YALAN”
Ağbaba,
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın çok şey söyleyip hiçbir şey söylemediği açıklamasında ”terör mağduru sivillerin ailesine 1.467 TL aylık bağlanıyor” ifadelerini kullanıyor.Konuya çok hakim olduğunu belirten Çalık öyleyse bu rakamda aylık alan kaç şehit yakını olduğunu da çıkıp açıklasın. Kendisi de çok iyi biliyor ki bu maaşı alan şehit yakını sayısı bir elin parmakları kadardır. Bazı aileler bu maaşın yarısını, bazıları dörtte birini, bazı anne-babalar ise 8’de birini almaktadır.Tüm şehit yakınlarına 1467 lira bağlandığı tamamen yalandır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamadır
ifadeleri kullandı.
“KEŞKE BİZE SORSAYDI, KENDİ MEMLEKETİNDEN ÖRNEK GÖSTERİRDİK”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,
Öznur hanım ‘ne olduğu belli olmayan’ kağıtları basına göstererek üste çıkmaya çalışmasın. Genel Başkanımızı laf yetiştireceğine, SGK kayıtlarına baksın. İspatı basit. 10 Ekim Gar katliamında hayatını kaybeden Malatyalı gencimizin anne-babasına bağlanan maaş 180 lira.Tabi,Malatya Milletvekili olarak bugüne kadar bu aileleri hiç arayıp sormadığı, ziyaret etmediği için kaç lira maaş aldıklarını da bilmez kendileri. Oysa aynı kentte yaşayıp 1 kez olsun o aileleri ziyaret etmiş olsaydı bu acı gerçeği öğrenir, genel başkanımıza laf söyleme cüretini de kendinde bulamazdı
dedi.(Bülten)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.