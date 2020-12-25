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25 Ara 2020 - 09:17- Asayiş G: 25 Ara 2020 - 09:34

Kafa Kafaya Çarpıştılar

 Malatya'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Abdullah Gül Parkı karşısında meydana gelen kazada araçlar kafa kafa çarpıştı.
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Kaza, İnönü Caddesi üzeri Abdullah Gül Parkı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 LY 523, 44 AAC 875 ile 44 BH 628 plakalı araçlar cadde üzerinde çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edilirken, cadde çift taraflı bir süreliğine trafiğe kapatıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçların çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. ( İHA)

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25 Ara 2020 - 09:17 Malatya- Asayiş

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