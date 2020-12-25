Kafa Kafaya Çarpıştılar

Kaza, İnönü Caddesi üzeri Abdullah Gül Parkı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 LY 523, 44 AAC 875 ile 44 BH 628 plakalı araçlar cadde üzerinde çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edilirken, cadde çift taraflı bir süreliğine trafiğe kapatıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçların çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.