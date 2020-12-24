24 Ara 2020 - 18:06- Asayiş

Seyir Halindeyken Ateş Açtı

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bebek Sokak içerisinde bir arkadaşı ile sohbet eden B.G.'ye (32), bölgeye gelen bir araç içerisinde tabanca ile ateş açıldı.