Busabah Malatya Busabah Malatya
24 Ara 2020 - 15:30- Spor G: 24 Ara 2020 - 15:19

“Bisiklet özgürlüktür”

Bisikletin fiziksel sağlığımıza faydaları su götürmez bir gerçek. Ama günümüzün en büyük sorunlarından birisi stresten kaynaklanan hastalıklar. İşte günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için yapılabilecek en zevkli ve ulaşılabilir aktivitelerden birisi elbette bisiklet kullanmak. Bisiklet gezgini Fatma Demir, soğuk kış günlerinde havaların kurak gitmesini fırsat bilerek bisikletiyle turlarına devam ediyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask

İki tekerlek herkese muazzam duygular da vaat ediyor. Malatya’da donanımlı kadın bisiklet kullanıcılarının başında gelen Demir,

Güzel memleketim Malatya’yı bisikletle gezince daha da çok sevdim

dedi. Bisikletin önemli bir kültür olduğunu ifadeden gezgin bisikletçi, atılan her pedalın özgürlüğe ve mutluluk çevrildiğini söylüyor. Bisiklet üzerinde kendisini hem çok güçlü, hem de özgür hissettiğini belirten Demir, özgürlüğe atılan her pedalda küçük bir çocuk gibi mutlu olduğunu ifade ediyor.

Bisiklet sayesinde hayatında çok şeyin değiştiğini kaydeden Fatma Demir,

Öncelikle gezi kültürüm ve anlayışım değişti. Konfor alanımdan çıkıp doğada daha çok vakit geçiriyorum. Bence en büyük tedavi bisikletle doğada gezmek. Bisiklet sayesinde hayatımda ilk defa kamp yaptım. Sporla daha çok iç içeyim. Şehir içinde arabamla gideceğim yerlere bisikletle gitmeye başladım özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde arabadan daha önce ulaştığım zamanlar oldu

dedi.

BİSİKLETİYLE ARAPGİR’E GİTTİ

Her turda farklı bir deneyimler kazandığını dile getiren kadın bisikletçi,

2020 yılında yaklaşık bin 500 km bisikletle gezdim. 2021 yılında bu rakamı daha da artıracağım. Bu yıl unutamadığım çok anım var. Bunlardan ilk aklıma gelen Malatya Bisiklet Topluluğu ile birlikte Arapgir’e yaptığımız geziydi. 120 kilometrelik zorlu parkurun 100 kilometresini pedal çevirdim. Yokuş sayısının fazla olmasından ve ters esen rüzgârdan ötürü biraz zorlandım. Ama o kadar keyif aldım ki çok güzel bir deneyimdi. Güzel memleketim Malatya’yı bisikletle gezince daha da çok sevdim. Yine bu yaz Kemaliye’yi, Kapadokya’yı da bisikletimle gezme fırsatı buldum. Unutulmaz deneyimdi benim için

şeklinde konuştu.

PANDEMİ ETKİLEDİ

Bisiklet sayesinde yeni yerler keşif ederek yeni arkadaşlıklar kazandığını ifade eden Fatma Demir,

Birlikte yola çıktığım bir sürü arkadaşım var. Çoğuyla Malatya Bisiklet Topluluğu sayesinde tanıştım. Pandemiden önce her hafta salı günü düzenli aralıklarla sadece kadın bisikletlilerin katıldığı turlar düzenlerdik. Bu turlara katılım artarak devam ediyordu. Maalesef pandemiden dolayı bu turlara ara verdik. Şimdilik kalabalık olmadan sosyal mesafemizi koruyarak 2-3 kişilik gruplar halinde gezmeye devam ediyoruz. Birlikte bisiklet sürdüğüm yol arkadaşlarımdan biride sensin, sayende bisikletimle ve benim çok güzel fotoğraflarımız oldu

diye konuştu.

“HEDEFİM TÜRKİYE TURU”

Kadın bisiklet kullanıcı sayısının Malatya’da giderek arttığını kaydeden Demir,

Soğuk kış aylarında havalar müsaade ettiğince bisiklet ile doğada gezmeye devam ediyorum. Malatya’da kadın ve erkek bisiklet kullananların sayısı arttı. Ama özellikle kadınların sayısı yeterli değil. Dileğim Malatyalıların Avrupa ülkeleri gibi bisikleti hayatlarına entegre edip ulaşımda da kullanmaları ve özellikle kadın bisikletçilerin çoğalması. Yeni yıldan önce sağlık ardından salgının bir an önce bitmesini diliyorum. Ve tabii bol pedallı bir yıl geçirmeyi istiyorum. 2021 yılında gerçekleştirmek istediğim hedefim; öncelikle Türkiye’nin her yerini bisikletle gezmek istiyorum. Deneyimlerimi ve gördüğüm güzellikleri ‘Bisikletdunyamm’ isimli instagram sayfamdan paylaşıyorum. Özellikle kadınların görüp cesaretlenmeleri için, oradan bisiklet sevgisini yaymak istiyorum

ifadelerini kullandı.

# bisiklet, özgürlük, pandemi, malatya, haber, yerel, 2020, çok, yol, sağlık, Önemli, çocuk

24 Ara 2020 - 15:30 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Gerisini zaten düşünmüyoruz… mask
Gerisini zaten düşünmüyoruz…
Bir korona vakası daha! mask
Bir korona vakası daha!
Yoğun maç trafiği başlıyor mask
Yoğun maç trafiği başlıyor
BÜYÜKŞEHİR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI mask
BÜYÜKŞEHİR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
PAŞA RADARA GİRDİ CEZAYI ADEM KESTİ mask
PAŞA RADARA GİRDİ CEZAYI ADEM KESTİ
GÜRSEL: MALATYASPOR İYİ SAVUNMA YAPTI mask
GÜRSEL: MALATYASPOR İYİ SAVUNMA YAPTI
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
"Kapılarına Kilit Vurulmalı" mask
"Kapılarına Kilit Vurulmalı"
Malatya'da Feci Kaza: 3 Ölü mask
Malatya'da Feci Kaza: 3 Ölü
MOTAŞ, ne şoförleri ne de vatandaşları dinliyor mask
MOTAŞ, ne şoförleri ne de vatandaşları dinliyor
Aşı Tamam Atış Serbest! mask
Aşı Tamam Atış Serbest!
“Basın Hürdür, Sansür Edilemez” mask
“Basın Hürdür, Sansür Edilemez”
METEOROLOJİ BUZLANMAYA KARŞI UYARDI mask
METEOROLOJİ BUZLANMAYA KARŞI UYARDI

GALERİ

"Sesimizi Duysunlar” mask
"Sesimizi Duysunlar”
TKDK, 2021 yılı için kolları sıvadı mask
TKDK, 2021 yılı için kolları sıvadı
Arazi Kavgasında 4 Yaralı mask
Arazi Kavgasında 4 Yaralı
Taraftar Derneği'nden Örnek Davranış mask
Taraftar Derneği'nden Örnek Davranış
Yeşilyurt’a Alternatif Yol mask
Yeşilyurt’a Alternatif Yol
Kendi Evini Yaktı! mask
Kendi Evini Yaktı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL