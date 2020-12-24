“Bisiklet özgürlüktür”

İki tekerlek herkese muazzam duygular da vaat ediyor. Malatya’da donanımlı kadın bisiklet kullanıcılarının başında gelen Demir,

Güzel memleketim Malatya’yı bisikletle gezince daha da çok sevdim

dedi. Bisikletin önemli bir kültür olduğunu ifadeden gezgin bisikletçi, atılan her pedalın özgürlüğe ve mutluluk çevrildiğini söylüyor. Bisiklet üzerinde kendisini hem çok güçlü, hem de özgür hissettiğini belirten Demir, özgürlüğe atılan her pedalda küçük bir çocuk gibi mutlu olduğunu ifade ediyor.

Bisiklet sayesinde hayatında çok şeyin değiştiğini kaydeden Fatma Demir,

Öncelikle gezi kültürüm ve anlayışım değişti. Konfor alanımdan çıkıp doğada daha çok vakit geçiriyorum. Bence en büyük tedavi bisikletle doğada gezmek. Bisiklet sayesinde hayatımda ilk defa kamp yaptım. Sporla daha çok iç içeyim. Şehir içinde arabamla gideceğim yerlere bisikletle gitmeye başladım özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde arabadan daha önce ulaştığım zamanlar oldu

dedi.

BİSİKLETİYLE ARAPGİR’E GİTTİ

Her turda farklı bir deneyimler kazandığını dile getiren kadın bisikletçi,

2020 yılında yaklaşık bin 500 km bisikletle gezdim. 2021 yılında bu rakamı daha da artıracağım. Bu yıl unutamadığım çok anım var. Bunlardan ilk aklıma gelen Malatya Bisiklet Topluluğu ile birlikte Arapgir’e yaptığımız geziydi. 120 kilometrelik zorlu parkurun 100 kilometresini pedal çevirdim. Yokuş sayısının fazla olmasından ve ters esen rüzgârdan ötürü biraz zorlandım. Ama o kadar keyif aldım ki çok güzel bir deneyimdi. Güzel memleketim Malatya’yı bisikletle gezince daha da çok sevdim. Yine bu yaz Kemaliye’yi, Kapadokya’yı da bisikletimle gezme fırsatı buldum. Unutulmaz deneyimdi benim için

şeklinde konuştu.

PANDEMİ ETKİLEDİ

Bisiklet sayesinde yeni yerler keşif ederek yeni arkadaşlıklar kazandığını ifade eden Fatma Demir,

Birlikte yola çıktığım bir sürü arkadaşım var. Çoğuyla Malatya Bisiklet Topluluğu sayesinde tanıştım. Pandemiden önce her hafta salı günü düzenli aralıklarla sadece kadın bisikletlilerin katıldığı turlar düzenlerdik. Bu turlara katılım artarak devam ediyordu. Maalesef pandemiden dolayı bu turlara ara verdik. Şimdilik kalabalık olmadan sosyal mesafemizi koruyarak 2-3 kişilik gruplar halinde gezmeye devam ediyoruz. Birlikte bisiklet sürdüğüm yol arkadaşlarımdan biride sensin, sayende bisikletimle ve benim çok güzel fotoğraflarımız oldu

diye konuştu.

“HEDEFİM TÜRKİYE TURU”

Kadın bisiklet kullanıcı sayısının Malatya’da giderek arttığını kaydeden Demir,

Soğuk kış aylarında havalar müsaade ettiğince bisiklet ile doğada gezmeye devam ediyorum. Malatya’da kadın ve erkek bisiklet kullananların sayısı arttı. Ama özellikle kadınların sayısı yeterli değil. Dileğim Malatyalıların Avrupa ülkeleri gibi bisikleti hayatlarına entegre edip ulaşımda da kullanmaları ve özellikle kadın bisikletçilerin çoğalması. Yeni yıldan önce sağlık ardından salgının bir an önce bitmesini diliyorum. Ve tabii bol pedallı bir yıl geçirmeyi istiyorum. 2021 yılında gerçekleştirmek istediğim hedefim; öncelikle Türkiye’nin her yerini bisikletle gezmek istiyorum. Deneyimlerimi ve gördüğüm güzellikleri ‘Bisikletdunyamm’ isimli instagram sayfamdan paylaşıyorum. Özellikle kadınların görüp cesaretlenmeleri için, oradan bisiklet sevgisini yaymak istiyorum

ifadelerini kullandı.