Enerjiniz Mi Yok, Sebebi Bu Olabilir!

Hemoglobinin temel yapısını oluşturan demir elementi hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Diyetisyen Orhan Okşar,
Demir eksikliği, vücutta yeterli miktarda demir minerali bulunmadığında ortaya çıkar. Bu, kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) sayısının azalmasına yol açar ve ‘kansızlık’ ya da ‘anemi’ dediğimiz bir duruma yol açar. Demir eksikliği ile kansızlık arasındaki farkı şu şekilde açıklayabiliriz. Demir eksikliği vücutta demir mineralinin azalmasıdır. Kansızlık ise kan hücrelerinin iyi oksijen taşıyamamasıdır
dedi.
Demir eksikliğinin yaşa ve cinsiyete göre değiştiğini belirten Orhan Okşar,
Normal ferritin değeri, yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterse de genel olarak erkeklerde 20-500 ml/ng, kadınlarda ise 20-200 ml/ng'dir. Kadınlarda bu değerin düşük olmasının sebebi, her ay düzenli olarak görülen âdet kanamalarıdır
şeklinde konuştu.
“FONKSİYON BOZUKLUĞUNA YOL AÇABİLİYOR”
Demir eksikliğinin olduğu gibi demir fazlalığının da sağlık problemlerine yol açabileceğini ifade eden Diyetisyen, “Fazla demir halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, baş ağrısı, mide bulantısı gibi problemlere; karaciğer sirozu ve kalp kasında fonksiyon bozukluğuna yol açabiliyor. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde başta olmak üzere demir eksikliği Dünya da en çok karşılaşılan anemi ( kansızlık ) türüdür
sözlerini kaydetti.
“DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ”
Demir eksikliği anemisi hakkında bilgi veren Diyetisyen Orhan Okşar,
Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerine rengini veren oksijenin kanda taşınmasını sağlayan bir proteindir. Demirde hemoglobinin temel yapısına giren bir elementtir ve akciğerden alınan oksijenin hemoglobine bağlanarak dokulara aktarılmasında önem taşır. Demirin eksik olduğu durum ‘demir eksikliği anemisi’ olarak tanımlanır
söylemlerine yer verdi.
“Basit bir kan testi ile belirlenebilir. Ülkemizde kadınların yüzde 35 ‘inde, erkeklerin yüzde 20 ‘sinde, hamilelerin ise yüzde 50 ‘sinde bu mineralin eksikliğine bağlı kansızlık görülür”
diyen Diyetisyen Orhan Okşar, demir eksikliği belirtilerini şöyle sıraladı:
-“Yorgunluk, halsizlik
-Konsantrasyon eksikliği
-Sinirlilik
-Bağışıklık sisteminde zayıflık
-Çarpıntı ve nefes darlığı
-Solgun cilt, diş eti ve tırnakta kırılma
-Yiyecek dışında şeylere istek ( toprak buz gibi )
-Tahriş olmuş dil”
“VEJETARYEN BESLENMEK…”
Vejetaryen beslenmenin de demir eksikliğine neden olduğunu söyleyen Okşar,
Kan testi yaptırdıktan sonra doktorunuz tarafından yazılan ilaçlar düzenli kullanılmalı ve demir yönünden zengin besinler ile desteklenmelidir. Demir mineralinin en çok bulunduğu besinler ise; kuru kayısı, kuru üzüm, kırmızı et, karaciğer, pekmez, tahıllar, yumurta, lahana, fasulye, pancar, patates, fındık, badem, şeftali, armut, hurma, kabak ve balık bol miktarda demir minerali içerir. Bunun dışında vejetaryen beslenmek, kırmızı et yememek demir eksikliğine neden olabilir. Diyaliz hastaları, aşırı kan kaybına uğrayan kişiler ve vücutta A vitamini eksikliği demir eksikliğine neden olmaktadır
diye konuştu.
C VİTAMİNİ ÖNEMLİ
Demir eksikliği için C vitamininin önemini vurgulanan Diyetisyen,
C vitamini vücutta demir emilimini ve hemoglobin üretimini arttırır. Bunun için demirden zengin besinler yerken yanında mutlaka C vitamini olmasına dikkat etmeliyiz. Salatalara bol limon eklemek, yemekten sonra portakal, mandalina ve kivi gibi meyveler tüketmek demirin emilimini arttırır
dedi.
Çay ve kahve tüketiminin demir emilimini sağladığını ifade eden Diyetisyen Orhan Okşar,
Kalsiyum ise demirin emilimini engeller. Bu yüzden demir takviyesi olarak kullandığımız ilaçla birlikte ve demir zengini besinler ile birlikte süt ve süt ürünleri tüketmemek gerekir. Çay ve kahve tüketmek; yemeklerle birlikte veya yemekten hemen sonra tüketmek demirin emilimine etki eden faktörlerden biridir. Çayı ve kahveyi mümkün olduğunca ara öğünlerde tüketmeye çalışın. Ayrıca çayı açık ve limonla birlikte tüketmekte fayda var
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.