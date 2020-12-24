24 Ara 2020 - 14:34- Sağlık

Enerjiniz Mi Yok, Sebebi Bu Olabilir!

Demir eksikliği vücudumuzun ihtiyaç duyduğu demir elementinin çeşitli nedenlerle karşılanmaması durumudur ve demir eksikliği, dünyada en sık görülen kansızlık çeşidi olan demir eksikliği anemisine yol açıyor. Demir ayrıca hücrelerimizde başta enerji üretiminde olmak üzere birçok enzimin yapısında önemli görevler üstleniyor. Bu nedenlerle demir eksikliği durumunda insanda en önemli şikâyet enerji yoksunluğu oluyor.