Malatya Bir Değerini Daha Kaybetti

Covid-19 teşhisinden sonra evinde tedavi gören ve durumu ağırlaşınca İstanbul’da hastaneye kaldırılan Adnan Işık (88), hastanede vefat etti.
İstanbul’da yaşayan ve 2 çocuk babası olan Adnan Işık’ın cenazesi, İstanbul Çekmeköy Baklacı Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazından sonra defnedildi. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.