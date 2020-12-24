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24 Ara 2020 - 14:16- Gündem G: 24 Ara 2020 - 14:25

Malatya Bir Değerini Daha Kaybetti

Malatyalı Araştırmacı Yazar Adnan Işık, yeni tip korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Covid-19 teşhisinden sonra evinde tedavi gören ve durumu ağırlaşınca İstanbul’da hastaneye kaldırılan Adnan Işık (88), hastanede vefat etti.

İstanbul’da yaşayan ve 2 çocuk babası olan Adnan Işık’ın cenazesi, İstanbul Çekmeköy Baklacı Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazından sonra defnedildi. ( İHA)

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24 Ara 2020 - 14:16 Malatya- Gündem

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