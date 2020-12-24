“Maksat Şeb-i Aruz töreni değil…”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte Kur’an-ı Kerim’i Türkçe okutması deprem etkisi yarattı. Ardı ardınca gelen tepkiler dinmek bilmezken, dün de Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin de bir tepki açıklaması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçen hafta düzenlediği Şeb-i Aruz törenlerinde ezanın ve Kur’an-ı Kerim Tilavetinin Türkçe okutulmasını ve semazenlerin kadın-erkek birlikte sahne almalarını kınadıklarını dile getiren Başkan Engin, sözde dini tören icra edildiğini belirterek, ancak bunu yaparken inancın özüne, gereklerine uyulmadığını söyledi.

“TÖRENİ KINIYORUZ”

“Maksat Mevlana’yı anmak değil, CHP’nin eski özlemlerine dönmek olunca ortaya böyle garabet görüntüler çıkıyor” ileri süren Başkan Engin,

İBB geçen hafta Mevlâna’nın ölüm yıldönümü münasebeti ile Şeb-i Aruz töreni düzenledi. Ezanın ve Kur’an’ın Türkçe okutulduğu törende semazenlerin kadın-erkek birlikte sahne aldığı töreni kınıyoruz. İBB’nin sözde Mevlana’yı anma etkinliğinde yaşanan skandal görüntüleri gösteriyor ki, maksat Şeb-i Aruz töreni düzenlemek değil, uzun yıllar bu millete dayattıkları Türkçe ezan, Türkçe Kur’an uygulamasını tekrar uygulamaktır. Bu millet inancını gereği gibi yaşayabilmek için çok bedeller ödedi, çok badireler atlattı. CHP’nin köhnemiş zihniyetinin yeniden hortlamasına, o karanlık günlere dönülmesine bu millet asla müsaade etmeyecektir

şeklinde konuştu.

“MEVLÂNA DENİLİNCE AKLA İLK GELEN HOŞGÖRÜDÜR”

Mevlana’ya tüm dünyanın saygı duygunu belirten Başkan Engin,

Mevlana yalnızca bizim değil, tüm dünyanın saygı duyduğu büyük bir alimdir. Mevlâna denilince akla ilk gelen hoşgörüdür. Ne yazık ki Mevlana’nın vuslat gecesinde sözde tören düzenleyenlerin yüce kitabımızı nüzulüne aykırı bir şekilde özünden kopararak kadın erkek semazenlerin gösterisi eşliğinde Türkçe olarak okutulması ve ezanın Türkçe okutulması Hz. Mevlana’ya, yüce kitabımıza ve bu millete yapılan büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmezliktir. Programda Mevleviliğin 700 küsur senedir devam eden bütün kurallarının yerle bir edildiğine dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bu millet CHP’nin baskıcı despotik, inançları yaşanmaz hale getiren politikalarını çok iyi bilir. Kimse o günlere öykünmesin. Özlemini çektiğiniz o günlere geri dönülmesine bu millet asla izin vermeyecektir

ifadelerini kullandı.