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24 Ara 2020 - 12:00- Gündem G: 24 Ara 2020 - 12:07

Tüfenkci’den Kılıçdaroğlu’na Tepki

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye oy verecek çiftçilere yönelik kullandığı tehdit cümlelerine tepki gösterdi. Tüfenkci, “AK Parti'ye oy veren öğretmenlere ‘öğretmen demem’ diyen Bay Kemal Şimdi de bu ülkenin alnı ak, başı dik emekçileri olan çiftçilerimize ‘AK Parti oy verirseniz iki elim yakanızda’ diyor. Bay Kemal Anadolu irfanı doğru zamanda hak ettiğiniz cevabı size ve çürümüş zihniyetinize yine verecektir" dedi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında, “ ilk seçimde siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak” şeklinde tehdidi sonrasında AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Milletvekili Tüfenkci, Kılıçdaroğlu'nun bu skandal ifadelerinin yeni olmadığını hatırlatarak,

Daha önce 15 Temmuza ‘kontrollü darbe’, 15 Temmuz sonrası meclisin aldığı OHAL kararına ‘sivil darbe’ 15 Temmuz davalarına bakan mahkemelere ‘gayrimeşru’ ve AK Parti'ye oy veren öğretmenlere ‘öğretmen demem’ diyen Bay Kemal Şimdi de bu ülkenin alnı ak, başı dik emekçileri olan çiftçilerimize ‘AK Parti oy verirseniz iki elim yakanızda olur’ diyor. Bay Kemal bu milletin zaten iki eli her daim yakanızda olduğu için girdiğiniz tüm seçimlerde hezimete uğradınız. Unutmayın Bay Kemal Anadolu irfanı doğru zamanda hak ettiğiniz cevabı size ve çürümüş zihniyetinize yine verecektir

ifadelerini kullandı. (Bülten)

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24 Ara 2020 - 12:00 Malatya- Gündem

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