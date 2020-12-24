Tüfenkci’den Kılıçdaroğlu’na Tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında, “ ilk seçimde siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak” şeklinde tehdidi sonrasında AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.
Milletvekili Tüfenkci, Kılıçdaroğlu'nun bu skandal ifadelerinin yeni olmadığını hatırlatarak,
Daha önce 15 Temmuza ‘kontrollü darbe’, 15 Temmuz sonrası meclisin aldığı OHAL kararına ‘sivil darbe’ 15 Temmuz davalarına bakan mahkemelere ‘gayrimeşru’ ve AK Parti'ye oy veren öğretmenlere ‘öğretmen demem’ diyen Bay Kemal Şimdi de bu ülkenin alnı ak, başı dik emekçileri olan çiftçilerimize ‘AK Parti oy verirseniz iki elim yakanızda olur’ diyor. Bay Kemal bu milletin zaten iki eli her daim yakanızda olduğu için girdiğiniz tüm seçimlerde hezimete uğradınız. Unutmayın Bay Kemal Anadolu irfanı doğru zamanda hak ettiğiniz cevabı size ve çürümüş zihniyetinize yine verecektir
ifadelerini kullandı. (Bülten)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.