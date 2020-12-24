24 Ara 2020 - 12:00- Gündem

Tüfenkci’den Kılıçdaroğlu’na Tepki

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye oy verecek çiftçilere yönelik kullandığı tehdit cümlelerine tepki gösterdi. Tüfenkci, “AK Parti'ye oy veren öğretmenlere ‘öğretmen demem’ diyen Bay Kemal Şimdi de bu ülkenin alnı ak, başı dik emekçileri olan çiftçilerimize ‘AK Parti oy verirseniz iki elim yakanızda’ diyor. Bay Kemal Anadolu irfanı doğru zamanda hak ettiğiniz cevabı size ve çürümüş zihniyetinize yine verecektir" dedi.