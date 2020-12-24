“Paniğe gerek yok; virüs, aynı virüs”

Dünyayı sarsan ve İngiltere’de mutasyona uğrayan Koronavirüs insanları korkutmaya devam ederken, akıllara acaba İngiltere’den Malatya’ya gurbetçi olup olmadığı merak konusu oldu. Konuyla ilgili gazetecilere bir açıklama yapan ve mutasyona uğrayan yeni virüsle ilgili de konuşan Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, önemli bilgiler verdi.

Prof. Dr. Bentli, panik havası oluşturmayı gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

“VİRÜSÜN BİR MUTASYONA UĞRADIĞINDAN BAHSEDİLDİ”

İngiltere’de mutasyona uğrayan virüsün sadece bulaşıcılık özelliğinin arttığını belirten Prof. Dr. Bentli,

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonunda İngiltere’de korona virüs ile ilgili bir gelişme oldu. Özellikle bu virüsün bir mutasyona uğradığından bahsedildi. Tabii ki hem Dünya Sağlık Örgütü hem İngiltere hem Avrupa'da çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Özellikle bu virüsteki mutasyonun çok farklı bir virüs değişikliği olmadığını özellikle vurguladılar. Sadece bulaşıcılık özelliğinin yüzde 70 arttığı ifade edildi. Tabi kesin bir bilgi değil. Sadece bir öngörü. Şu an dünya sağlık örgütü takip ediyor. Hemen ülkemizde de bakanlığımız çok hızlı bir şekilde bize bir bildiri gönderdi. Tüm Türkiye’ye o tarihten itibaren, daha doğrusu son 10 günde Türkiye'ye giren tüm İngiltere'deki vatandaşlarımız hemen kayıt altına alınmıştı

ifadelerine yer verdi.

“KENDİSİNİ ARADIK KONUŞTUK”

Son 10 günde İngiltere’den Malatya’ya gelenlerin incelediğini ifade eden Prof. Dr. Recep Bentli,

Bütün illerde kaç tane vatandaşımız son 10 günde İngiltere'den gelmiş olduklarının kayıtları incelendi. Bütün illerin kayıtları sistemde kontrol edildi. Bizde de şu ana kadar bir tane görünüyordu ama baktık. Çok şükür o da Malatyalı ama İngiltere'den sonra Malatya gelmemiş. Şu an İstanbul'da bir otelde ikamet ettiğini gördük. Kendisini aradık konuştuk. İlçe Müdürümüz direk kendisi aradı konuştu. Durumu hakkında bilgi aldı. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Gerçekten bir panik havası oluşturmaya gerek olacak bir durum yok. Sadece bulaştırıcılığının arttığı söyleniyor. Fatalite dediğimiz ölüm oranlarını arttıran farklı bir virüs olmadığı söyleniyor. Önümüzdeki günlerde ülkemizde uygulanmaya başlayacak olan aşının kesinlikle etkisi olacak. Bu virüse de olacak. Çünkü aynı virüs. Bu virüs, mutasyona uğramış aynı virüs. Sadece küçük bir protein değişikliği ile bulaşıcılığı artmış bir durumdan söz ediliyor

diye konuştu.

“TEDBİRLERE DEVAM EDİLMELİ”

Vaka sayılarında önemli bir düşüş olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Bentli,

O yüzden vatandaşlarımıza bu konuda rahat olmalarını öneriyoruz. Sadece tedbirlerimize devam etmeyi öneriyoruz. Gerçekten de alınan bu tedbirler, özellikle son bir aydır geceleri çıkışların kısıtlanmış olması, kafe, restoranların, okulların kapanmış olmasına bağlı olarak ve son 2 haftadır da hafta sonu kısıtlamaların olması vaka sayılarımıza da ciddi bir şekilde yansıdı. Düşüşleri çok gördük Allah'a şükür yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranları yüzde 55’lere kadar düştü. Servisler zaten rahat. Bir sıkıntı görünmüyordu. Vaka sayılarımız da yüzde 50 den daha fazla bir düşüş oldu diyebiliriz

şeklinde konuştu.