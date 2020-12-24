24 Ara 2020 - 11:30- Spor

Yenilmez Bir takım Olduk

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ligde üst sıralara yükselen Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in lideri Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında Khouma Babacar’ın golüyle geriye düşen Sarı kırmızılı temsilcimiz, ikinci yarıda Adem Büyük’ün ayağından bulduğu golle skora denge getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Tetteh yüzde yüzlük gol pozisyonunu değerlendiremezken gol orucunu bu karşılaşmada da sürdürdü.