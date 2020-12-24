Yenilmez Bir takım Olduk

Süper Lig’in 14. Haftasında Yeni Malatyaspor, Alanyaspor’un konuğu oldu. Ligde geçen hafta evinde Kasımpaş’yı 2-0’lık skorla geçen Sarı kırmızılılar lider Alanya karşısında geriye düştüğü müsabakadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.
MAÇTAN NOTLAR
14. dakikada cezası sahası içindeki karambolde Yeni Malatyasporlu futbolcu Kubilay yakın mesafeden topu kaleye gönderdi ancak Marafona gole izin vermedi.
18. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Kubilay'ın sol çaprazdan sert şutunu Marafona çıkardı. Devamında Olcay Şahan şansını denedi ancak top yine kalecide kaldı.
33. dakikada kendi yarı sahasında rakibinden topa sahip olan Efecan, ceza sahası dışındaki Babacar’a topu verdi. Bu futbolcu ceza sahası yayından vurduğu sert şut fillerle buluştu. 1-0
41. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içinde sağ kanattan yapılan ortayla topla buluşan Umut Bulut'un kafa vuruşu auta çıktı.
47. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Efecan topu şık bir geri pasla ceza sahası yayındaki Berkan’a verdi. Bu futbolcunun sert şutu kaleci Ertaç’ta kaldı.
50. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran ceza sahasının dışından topu içerideki Babacar’a attı. Altıpasın hemen dışındaki Babacar’ın yakın mesafeden şutu az farkla auta gitti.
52. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağda Siopis topu ceza sahası yayındaki Bakasetas’a verdi. Bu futbolcunun uzaktan şutu auta gitti.
ADEM BÜYÜK YİNE SAHNEDE
60. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında sağdan orta yapan Umut’un topu kaleci Marafona’dan sekti. Topla buluşan Adem topu ağlara gönderdi. 1-1
70. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Salih orta sahaya yakın yerden topu soldaki Babacar’a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içine girerek soldan vurduğu sert şut kaleci Ertaç’ta kaldı.
71. dakikada Alanyaspor’un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Moubandje’nin kafa vuruşu kaleci Ertaç’ın kucağında kaldı.
79. dakikada gelişen Malatyaspor kontratağında Tetteh orta sahadan kaptığı topu ceza sahası içine kadar getirdi. Kaleciyle karşı karşıya kala Tetteh’in şutunu kaleci Marafona’dan geri döndü. Karambolde kalan topu Caulker dışarı attı.
84. dakikada Alanyasporlu Salih’in uzak köşeden kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.
90+3. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Efecan- Davidson paslaşması sonrası, Davidson kaleye yakın yerdeki Mustafa’ya topu attı. Bu futbolcu şutu az farkla auta gitti.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.