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23 Ara 2020 - 17:30- Asayiş G: 23 Ara 2020 - 18:02

Malatya’da Kaçak İçki Operasyonu

 Malatya’da 179 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı rakı ele geçirildi. İstihbari bilgi üzerine takibe alınan şahsın aracında ve deposunda onlarca içki şişesi bulundu.
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Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce bir istihbarı çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, bir şahsın gümrük kaçağı şişelenmiş rakı satışı yaptığı bilgileri elde edildi. Şahıs takibe alınırken, aracında ve deposunda yapılan aramada 179 adet 70'lik tabir edilen bandrolsüz gümrük kaçağı rakı ele geçirildi.

Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. ( İHA)

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23 Ara 2020 - 17:30 Malatya- Asayiş

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