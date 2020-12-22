Bir korona vakası daha!

Yeni Malatyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarda yapılan rutin Covid-19 testlerinde bir çalışanın sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, tüm futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yönelik rutin olarak gerçekleştirilen korona virüs ( Covid-19) testlerinin yapıldığı belirtilerek, bir çalışanda sonucun pozitif çıktığı açıklandı. Enfekte olan personelin kulüpte malzemeci olarak çalıştığı ve evinde karantinaya alındığı belirtildi. ( İHA)