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22 Ara 2020 - 14:30- Yaşam G: 22 Ara 2020 - 14:20

Saç Dostu Biberiye Sabunu

İlk başta bir kalıp helvayı andıran biberiye sabunun faydaları saymakla bitmiyor. Kepek sorununu çözmede birebir etkili olan biberiye sabununun, saç dökülmesini önleyici saçı besleyici ve yağlı saçların temizlemesi gibi faydaları bulunuyor.

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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Görüntüsüyle ‘Bu bir peynir kalıbı mı’ diyenlerin olduğu ve çoğu vatandaşın şaşırdığı biberiye sabunu sağlıktaki cilt sağlığındaki birçok yararıyla da neredeyse kullanımda vazgeçilmez sabunlar arasında yerini almaya başladı. Tezgâhlarda yeni görücüye çıkmasına rağmen talebin çok olduğu biberiye sabunu hakkında BUSABAH gazetesine konuşan sabun imalatçısı Ümit Yılmaz, cilt dostu biberiye sabunu hakkında önemli bilgiler verdi.

Biberiye bitkisinin dağ, tepe ve yamaçlarda özel toplanmış olan bir bitki olduğunu dile getiren İmalatçı Ümit Yılmaz, biberiye bitkisi topladıktan sonra suyunu ve yağını çıkardıklarını daha sonra da bitkiden çıkarılan su ve yağı sabun imalatında kullandıklarını söyledi.

“YAĞLI SAÇLARIN TEMİZLENMESİ İÇİN KULLANILIR”

Biberiye sabununun son zamanlarda piyasaya yeni giren ürünlerden bir tanesidir olduğunu belirten İmalatçı Yılmaz, biberiye sabunun da faydalarını şöyle sıraladı:

Biberiye sabunu yağlı ciltlerde kullanılır ve kepek sorununu çözmede birebirdir. Saç dökülmesini önleyici ve saçı besleyicidir. Yağlı saçların temizlenmesi için kullanılır. Biberiye kronik dolaşım problemlerinde kullanılan bir bitkidir. Biberiye yağı koku sinirini ve trigeminus duyu siniri uçlarını uyararak refleks yolla solunum ve dolaşımı uyarıcı etki gösterir. Biberiyenin dolaşım sistemini uyarıcı etkisi tespit edilmiştir. Biberiyedeki carnosol maddesi anti-kanserojen özelliğe sahip olmasından yola çıkarak bu sabunu ürettik ve bunu da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

“MERAKTAN DOLAYI ALANLAR OLUYOR”

Biberiye sabununu gören vatandaşların çok şaşırdığını ifade eden İmalatçı Yılmaz,

Kalıp olarak çok yumuşaktır. Bu sabunu imal ederken diğer sabunlarımızda olduğu gibi yine kostik madde kullanmadık. Biberiye sabunu çok yumuşak olduğu için biz sabun kalıplarını çöven otu suyu ve meşe odunu külüyle kalıpları sertleştiriyoruz. Kostik kimyasal maddeyle kalıp haline getirilen sabunlar var. Kostik de bir kimyasal madde olduğu için ciltte erken yaşlanma, kırışıklık, ciltte leke yapma gibi birçok zararı var. Biberiye sabunu tezgâhlarda yeni bir sabun olduğu için meraktan dolayı alanlar da oluyor. Kullandıklarında tekrar gelip alıyorlar. Fiyatlarımız çok uygun. Biberiye sabunu kalıpları 150-200 gr. arasında değişiyor. Bir kalıbı 4-5 lira arasında satıyoruz. Aynı sabunun Avrupa’daki satış fiyatı 10 Avro’dur

söylemelerine yer verdi.

 

 

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22 Ara 2020 - 14:30 Malatya- Yaşam

Muhabir Sinem Hatun Davut

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