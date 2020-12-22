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22 Ara 2020 - 14:00- Gündem

O Mahallede Karantina Kalktı

Malatya’da Pacalı Mahallesi’nde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantina sona erdi.

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Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Covid-19 vakalarının negatife dönmesi nedeniyle Pacalı Mahallesi'nde karantinanın kaldırıldığı duyuruldu. Açıklamada,

Arapgir ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 4 Aralık 2020 tarihinde almış olduğu kararla Pacalı Mahallesi'nde uygulanan karantina 22 Aralık 2020 tarihinde saat:10.00’dan itibaren kaldırılmıştır

denildi.( İHA)

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22 Ara 2020 - 14:00 Malatya- Gündem

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