O Mahallede Karantina Kalktı

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Covid-19 vakalarının negatife dönmesi nedeniyle Pacalı Mahallesi'nde karantinanın kaldırıldığı duyuruldu. Açıklamada,

Arapgir ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 4 Aralık 2020 tarihinde almış olduğu kararla Pacalı Mahallesi'nde uygulanan karantina 22 Aralık 2020 tarihinde saat:10.00’dan itibaren kaldırılmıştır

denildi.( İHA)