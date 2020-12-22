Yoğun maç trafiği başlıyor

Süper Lig’de yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Yeni Malatyaspor, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kaplanlar sıkıştırılmış maç takvimi içerisinde 23 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında ikisi içerde toplam 4 maça çıkacak. Temsilcimiz 23 Aralık Çarşamba Alanya (D), 27 Aralık Pazar BB. Erzurum, 3 Ocak Pazar Ankaragücü (D) ve 6 Ocak Çarşamba günü Sivasspor ile karşılaşacak.

Antalya ekibiyle oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına Kasımpaşa maçının hemen ardından start veren Sarı kırmızılılar son çalışmasını Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde dün yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. İdmanda ısınmanın ardından dar alanda taktik çalışan Kaplanlar ardından Alanyaspor maçının provasını gerçekleştirdi. Antrenmanda neşeli ve hırslı oldukları gözlenen oyuncuların istekli olmaları teknik heyeti memnun ederken, Hamzaoğlu’nun futbolcularına sık sık rehavet kapılmamaları yönünde uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Yönetimden izin alarak ülkesine giden Tetteh ve kadro dışı bulunan Cueva son yapılan çalışmalarda takımda yer almadı. Yeni Malatyaspor kafilesi bugün yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Alanya’ya geçerek kampa girecek.

NET RAKAM AÇIKLANMADI

Öte yandan geçtiğimiz hafta ilk olarak Busabah gazetesinde servis edilen ve sonrasında kulüp başkanı Adil Gevrek tarafından doğrulanan, Guido Gabriel Herrera ile yollar karşılıklı olarak ayrıldı. Kulübünden yapılan açıklamada,

Kulübümüz ve Tallares Cordoba arasında yapılan müzakereler sonucunda profesyonel futbolcumuz Guido Gabriel Herrera’nın kiralık sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda Tallares Kulübüne toplam kiralama ücretinin yarısı ödenecek olup, Guido Herrera ise alacaklarından feragat etmiştir

denildi. Ayrılıkla ilgili ise Yeni Malatyaspor’un kasasından ne kadar para çıkacağı net bir şekilde paylaşılmazken Herrera’nın geriye dönük alacaklarından değil, Ocak ayından sezon sonuna kadar olan alacaklarından vazgeçeceği öğrenildi.