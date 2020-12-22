Vali Baruş, Kan Bağışında Bulundu

Covid-19 salgını nedeniyle kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesinden dolayı Kızılay’ın acil kan bağışı çağrısı yapması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Önder İmam Hatipler Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen ‘İyilik Kanımızda Var’ kampanyası kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okullarda öğretmen, veli, mezun ve gönüllüler kan bağışı yaparak destek verdiler.

Kan bağışı programına Vali Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Malatya Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Malatya İl Milli Eğitimi Din Öğretimi Şube Müdürü Murat Tartakgül, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen, Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Av. Umut Yalçın, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. (Bülten)