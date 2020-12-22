22 Ara 2020 - 12:19- Ekonomi

Kritik Toplantı Bugün Başladı

Milyonlarca çalışanı yakından etkileyen asgari ücrette sona yaklaşıldı. Asgari ücreti belirlemek için son toplantı bugün başladı. Bu hafta nihai sona ulaşacak olan asgari ücret tutarı, merakla bekleniyor.