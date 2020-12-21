Malatya İl Kütüphanesi 2022'de Bitecek

Milliyetçi Hareket Partisi( MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin görüşmelerinde Malatya'mızın kültür ve turizmle ilgili taleplerini dile getirdi.
Fendoğlu, yeni kütüphane projesinin, yeni arkeoloji müzesi projesinin yatırım programlarına alınması, Arslantepe Höyüğü çevresindeki kamulaştırmaların bir an önce tamamlanması, Malatya turizm çalıştayının gerçekleşmesi, pandemi sonrası yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarlara kaynak oluşturulması gibi talepleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın cevaplaması üzerine sordu.
Yürütme adına bütçe görüşmelerinde bulunan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Fendoğlu’nun sorusuna karşılık, Malatya İl Kütüphanesi'nin 2022 yılında biteceğini, Arkeoloji Müzenin projesinin tamamlandığını, çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını söyledi. ( İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.