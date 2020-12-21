Malatya İl Kütüphanesi 2022'de Bitecek

Milliyetçi Hareket Partisi( MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin görüşmelerinde Malatya'mızın kültür ve turizmle ilgili taleplerini dile getirdi.

Fendoğlu, yeni kütüphane projesinin, yeni arkeoloji müzesi projesinin yatırım programlarına alınması, Arslantepe Höyüğü çevresindeki kamulaştırmaların bir an önce tamamlanması, Malatya turizm çalıştayının gerçekleşmesi, pandemi sonrası yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarlara kaynak oluşturulması gibi talepleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın cevaplaması üzerine sordu.

Yürütme adına bütçe görüşmelerinde bulunan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Fendoğlu’nun sorusuna karşılık, Malatya İl Kütüphanesi'nin 2022 yılında biteceğini, Arkeoloji Müzenin projesinin tamamlandığını, çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını söyledi. ( İHA)