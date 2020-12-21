21 Ara 2020 - 14:00- Yaşam

"Yerel Esnafı Tercih Edelim"

Yılbaşı öncesi online üzerinden gerçekleştirilecek alışverişler için Tüketici Danışmanı Ali Düzova’dan uyarı geldi. Bilinmeyen alışveriş sitelerinden alışveriş yapmak yerine yerel esnaflardan alışveriş yapılmasını isteyen Düzova, “Biliyorsunuz esnaflarımız pandemiyle birlikte zor duruma düştüler. Kazanamıyorlar. Böylelikle hem içimize sinerek alışveriş yaparız hem de onlara destek olarak, düştükleri bu zor durumdan bir nebze olsun çıkmalarına yardımcı olmuş oluruz” dedi.