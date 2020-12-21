"Yerel Esnafı Tercih Edelim"

Malatya Tüketici Danışmanı Ali Düzova, yılbaşı öncesi online alışveriş için Malatyalıları uyardı. Malatyalıları online alışveriş konusunda dikkatli olmalarını isteyen Düzova, kısa bir değerlendirmede bulundu.
Türkiye genelinde online alışveriş konusunda bir artış yaşandığına dikkat çeken Düzova, birçok insanın bu anlamda mağduriyet yaşadığını ileri sürdü.
“ ÇOK SIKINTILAR YAŞANDI”
Düzova, şunları kaydetti:
Türkiye ve Malatya geneline bakıldığında internet alışverişinde bir patlama yaşanıyor. Neredeyse insanlarımız bir kilo çerezi bile internetten söyleyecekler. Bu yanlış değil ama geçmişte internette yapılan alışverişlerde çok sıkıntılar yaşandı. Mesela tüketici internet üzerinden bir telefon alacak, telefonu beğenip alıyor. Daha sonra evine gelen kargoyla birlikte şok oluyor. Ya kutunun içerisinde bir salatalık çıkıyor veya beğendiği telefon dışında hiç görmediği farklı bir telefon çıkıyor. Bu seferde hakkını arayacağı birilerine ulaşamayınca mahkeme mahkeme dolaşıyor. Hem parasından oluyor hem de zamanını kaybettiği gibi bir de üzülüyor. Bizler bu mağduriyetlerin yaşanmaması için devamlı tüketicileri uyarıyoruz. ‘Kendi mahallemizde, sokağımızda, şehrimizdeki yerel esnafınızdan alışveriş yapın’ diyoruz.
“KAZANAMIYORLAR”
İnternetten alışveriş yapana kadar yerel esnaftan alışveriş yapılmasını isteyen Düzova,
Pandemiyle birlikte internet ortamında yapılan alışverişler arttı. İnsanların da suçu yok, çünkü dışarıya çıkıp, alışveriş yapmaktan korkuyorlar. Ancak internette bilmediğiniz alışveriş sitelerinde alışveriş yapıp dolandırılana kadar, bu yılbaşında da bir şeyler almayın. Evinizde oturun zaten sokağa çıkma yasağı olacak. Yılbaşı kutlanmayacak. Bu yılı böyle geçirelim. Eğer gerekiyorsa alışveriş, kendi esnaflarınızdan yapın. Biliyorsunuz esnaflarımız pandemiyle birlikte zor duruma düştüler. Kazanamıyorlar. Böylelikle hem içimize sinerek alışveriş yaparız hem de onlara destek olarak, düştükleri bu zor durumdan bir nebze olsun çıkmalarına yardımcı olmuş oluruz
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.