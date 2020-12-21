Busabah Malatya Busabah Malatya
21 Ara 2020 - 14:00- Yaşam

"Yerel Esnafı Tercih Edelim"

Yılbaşı öncesi online üzerinden gerçekleştirilecek alışverişler için Tüketici Danışmanı Ali Düzova’dan uyarı geldi. Bilinmeyen alışveriş sitelerinden alışveriş yapmak yerine yerel esnaflardan alışveriş yapılmasını isteyen Düzova, “Biliyorsunuz esnaflarımız pandemiyle birlikte zor duruma düştüler. Kazanamıyorlar. Böylelikle hem içimize sinerek alışveriş yaparız hem de onlara destek olarak, düştükleri bu zor durumdan bir nebze olsun çıkmalarına yardımcı olmuş oluruz” dedi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
mask

Malatya Tüketici Danışmanı Ali Düzova, yılbaşı öncesi online alışveriş için Malatyalıları uyardı. Malatyalıları online alışveriş konusunda dikkatli olmalarını isteyen Düzova, kısa bir değerlendirmede bulundu.

Türkiye genelinde online alışveriş konusunda bir artış yaşandığına dikkat çeken Düzova, birçok insanın bu anlamda mağduriyet yaşadığını ileri sürdü.

ÇOK SIKINTILAR YAŞANDI”

Düzova, şunları kaydetti:

Türkiye ve Malatya geneline bakıldığında internet alışverişinde bir patlama yaşanıyor. Neredeyse insanlarımız bir kilo çerezi bile internetten söyleyecekler. Bu yanlış değil ama geçmişte internette yapılan alışverişlerde çok sıkıntılar yaşandı. Mesela tüketici internet üzerinden bir telefon alacak, telefonu beğenip alıyor. Daha sonra evine gelen kargoyla birlikte şok oluyor. Ya kutunun içerisinde bir salatalık çıkıyor veya beğendiği telefon dışında hiç görmediği farklı bir telefon çıkıyor. Bu seferde hakkını arayacağı birilerine ulaşamayınca mahkeme mahkeme dolaşıyor. Hem parasından oluyor hem de zamanını kaybettiği gibi bir de üzülüyor. Bizler bu mağduriyetlerin yaşanmaması için devamlı tüketicileri uyarıyoruz. ‘Kendi mahallemizde, sokağımızda, şehrimizdeki yerel esnafınızdan alışveriş yapın’ diyoruz.

“KAZANAMIYORLAR”

İnternetten alışveriş yapana kadar yerel esnaftan alışveriş yapılmasını isteyen Düzova,

Pandemiyle birlikte internet ortamında yapılan alışverişler arttı. İnsanların da suçu yok, çünkü dışarıya çıkıp, alışveriş yapmaktan korkuyorlar. Ancak internette bilmediğiniz alışveriş sitelerinde alışveriş yapıp dolandırılana kadar, bu yılbaşında da bir şeyler almayın. Evinizde oturun zaten sokağa çıkma yasağı olacak. Yılbaşı kutlanmayacak. Bu yılı böyle geçirelim. Eğer gerekiyorsa alışveriş, kendi esnaflarınızdan yapın. Biliyorsunuz esnaflarımız pandemiyle birlikte zor duruma düştüler. Kazanamıyorlar. Böylelikle hem içimize sinerek alışveriş yaparız hem de onlara destek olarak, düştükleri bu zor durumdan bir nebze olsun çıkmalarına yardımcı olmuş oluruz

diye konuştu.

# yerel, esnaf, tercih, ali düzova, malatya, tüketici, danışma, pandemi, online, busabah, GAZETESİ, dikkat, çok, bulundu, sokağa çıkma yasağı

21 Ara 2020 - 14:00 Malatya- Yaşam

Muhabir Mutlu Sarıgül

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
 Başkan Çınar: Çırmıhtı, Turizmin Gözdesi Olacak mask
 Başkan Çınar: Çırmıhtı, Turizmin Gözdesi Olacak
“Gençler Fidana Rağbet Etmiyor” mask
“Gençler Fidana Rağbet Etmiyor”
“Külliyen Plan Mafiş İcraat” mask
“Külliyen Plan Mafiş İcraat”
O İŞÇİ KONUŞTU mask
O İŞÇİ KONUŞTU
DSÖ’ye büyük görev düşüyor mask
DSÖ’ye büyük görev düşüyor
BUSABAH gazetesi yazdı; Valilik harekete geçti mask
BUSABAH gazetesi yazdı; Valilik harekete geçti
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YEŞİLYURT’TAN İSTİFA GELDİ mask
YEŞİLYURT’TAN İSTİFA GELDİ
MALATYALIYA CEZA YAĞDI mask
MALATYALIYA CEZA YAĞDI
Aşı Tamam Atış Serbest! mask
Aşı Tamam Atış Serbest!
O İŞÇİ KONUŞTU mask
O İŞÇİ KONUŞTU
MALATYA’DAN TÜRKİYE’YE BİR İLK mask
MALATYA’DAN TÜRKİYE’YE BİR İLK
METEOROLOJİ BUZLANMAYA KARŞI UYARDI mask
METEOROLOJİ BUZLANMAYA KARŞI UYARDI

GALERİ

Çınar’dan Gururlandıran Başarı mask
Çınar’dan Gururlandıran Başarı
POLİSTEN KAÇAMADI! mask
POLİSTEN KAÇAMADI!
BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR mask
BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR
VEFA’LI GÖREVLİLER YAŞLILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ mask
VEFA’LI GÖREVLİLER YAŞLILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Yeni Kömürhan Köprüsü ve Tüneli Açılış İçin Gün Sayıyor mask
Yeni Kömürhan Köprüsü ve Tüneli Açılış İçin Gün Sayıyor
Yeşilyurt'ta Üst Seviyede Hijyen Çalışması mask
Yeşilyurt'ta Üst Seviyede Hijyen Çalışması
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL