 Anne Adayları Daha Dikkatli Olmalı

Anne adaylarında endişeye yol açan koronavirüs, SARS enfeksiyonu kadar ağır seyretmemekle beraber, erken doğum riskini artırabiliyor. Enfeksiyonu geçirmiş olan gebeler ile bugüne kadar gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarda ise bebeklerde gelişimsel problemler ortaya çıkmadığı görülüyor. Covid-19’a yakalanan anne adaylarının tedavilerinin doktor kontrolünde yürütülmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Ertuğrul Karahanoğlu, gebelikte Covid-19’un etkileri ve korunma yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.
SARS KADAR ETKİLEMİYOR
Covid-19 virüsünün gebelik üzerindeki etkisi ilk ortaya çıktığı günden bu yana tedirginlikle takip ediliyor. Bunun nedeni daha önce karşılaşılan SARS enfeksiyonunun gebelikte çok ağır seyretmesi ve ölümcül sonuçlar doğurmasından kaynaklanması. Nisan ayının sonunda elde edilen ilk verilere göre Covid-19 virüsünün gebelerde SARS enfeksiyonunda olduğu gibi çok ağır seyretmediği görülürken, bu gebelerin aynı yaş ve özellikteki gebe olmayan bireylere göre bu hastalığı biraz daha ağır geçirdiği tespit edildi.
ERKEN DOĞUM RİSKİNİ ARTIRABİLİR
Doç. Dr. Ertuğrul Karahanoğlu,
Hastalık geçtikten sonraki süreçte gebeliğin nasıl ilerleyeceği de merak edilen konular arasındadır. Bununla ilgili çalışmaların sonuçları ise Eylül ayından sonra yayınlarda yer alırken, açıklanan verilerde Covid-19 enfeksiyonunun erken doğum riskini artırdığı belirlenmektedir. Koronavirüse yakalanan anne adaylarının yüzde 17’sinin, geçirmeyen gebelerin ise yüzde 5’nin erken doğum gerçekleştirdiği tespit edilmiştir
ifadelerine yer verdi.
ANNEDEN BEBEĞE GEÇİŞ RİSKİ ÇOK DÜŞÜK
Doç. Dr. Karahanoğlu,
Şu ana kadar yayınlanan çalışmalarda bu enfeksiyonu geçirmiş annelerin çocuklarının doğum sonrası gelişimi ile ilgili veriler bulunmamakla birlikte, zaman içinde bu verilerin ortaya çıkması beklenmektedir. Bununla birlikte enfeksiyonu geçirmiş gebelerde yapılan ultrasonografi değerlendirmelerinde bebeklerde gelişimsel problemler tespit edilmezken, Covid-19’un anneden bebeğe geçiş oranlarının çok düşük olduğu görülmektedir
şeklinde konuştu.
ANNE ADAYLARINA KORONAVİRÜS KONUSUNDA ÖNERİLER
Covid-19 pandemi sürecinde yürütülen aşı çalışmaları hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Aşıların hazır hale gelmesi ve toplumun aşılanması sürecine kadar özellikle hamilelerin enfeksiyondan korunmak için alması gereken tedbirler şu şekilde:
Enfeksiyondan korunmak için en önemli silahlar arasında yer alan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına sıkı bir şekilde uyulmalıdır.
Kalabalık yerlerden uzak durulmalı, ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır.
Gebelikte annenin metabolizmasının hızlanması ve ihtiyaçlarının artması sebebiyle savunma sistemi sağlıklı ve dengeli beslenme ile desteklenmedir.
Günlük mutlaka taze sebze ve meyve tüketilmeli, haftada iki kez balık yemeye özen gösterilmelidir.
Fiziksel yönden aktif olunmalı, yürüyüşler ve hafif egzersizler ihmal edilmemelidir.
Bağışıklığı güçlendireceği düşüncesi ile gelişigüzel takviye ürün ve vitamin alımından uzak durulmalıdır.
Uyku süresi ve kalitesine özen gösterilmelidir.
Doktor kontrolleri aksatılmamalı. ( Haber Merkezi)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.