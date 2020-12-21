 Anne Adayları Daha Dikkatli Olmalı

Anne adaylarında endişeye yol açan koronavirüs, SARS enfeksiyonu kadar ağır seyretmemekle beraber, erken doğum riskini artırabiliyor. Enfeksiyonu geçirmiş olan gebeler ile bugüne kadar gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarda ise bebeklerde gelişimsel problemler ortaya çıkmadığı görülüyor. Covid-19’a yakalanan anne adaylarının tedavilerinin doktor kontrolünde yürütülmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Ertuğrul Karahanoğlu, gebelikte Covid-19’un etkileri ve korunma yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

SARS KADAR ETKİLEMİYOR

Covid-19 virüsünün gebelik üzerindeki etkisi ilk ortaya çıktığı günden bu yana tedirginlikle takip ediliyor. Bunun nedeni daha önce karşılaşılan SARS enfeksiyonunun gebelikte çok ağır seyretmesi ve ölümcül sonuçlar doğurmasından kaynaklanması. Nisan ayının sonunda elde edilen ilk verilere göre Covid-19 virüsünün gebelerde SARS enfeksiyonunda olduğu gibi çok ağır seyretmediği görülürken, bu gebelerin aynı yaş ve özellikteki gebe olmayan bireylere göre bu hastalığı biraz daha ağır geçirdiği tespit edildi.

ERKEN DOĞUM RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Doç. Dr. Ertuğrul Karahanoğlu,

Hastalık geçtikten sonraki süreçte gebeliğin nasıl ilerleyeceği de merak edilen konular arasındadır. Bununla ilgili çalışmaların sonuçları ise Eylül ayından sonra yayınlarda yer alırken, açıklanan verilerde Covid-19 enfeksiyonunun erken doğum riskini artırdığı belirlenmektedir. Koronavirüse yakalanan anne adaylarının yüzde 17’sinin, geçirmeyen gebelerin ise yüzde 5’nin erken doğum gerçekleştirdiği tespit edilmiştir

ifadelerine yer verdi.

ANNEDEN BEBEĞE GEÇİŞ RİSKİ ÇOK DÜŞÜK

Doç. Dr. Karahanoğlu,

Şu ana kadar yayınlanan çalışmalarda bu enfeksiyonu geçirmiş annelerin çocuklarının doğum sonrası gelişimi ile ilgili veriler bulunmamakla birlikte, zaman içinde bu verilerin ortaya çıkması beklenmektedir. Bununla birlikte enfeksiyonu geçirmiş gebelerde yapılan ultrasonografi değerlendirmelerinde bebeklerde gelişimsel problemler tespit edilmezken, Covid-19’un anneden bebeğe geçiş oranlarının çok düşük olduğu görülmektedir

şeklinde konuştu.

ANNE ADAYLARINA KORONAVİRÜS KONUSUNDA ÖNERİLER

Covid-19 pandemi sürecinde yürütülen aşı çalışmaları hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Aşıların hazır hale gelmesi ve toplumun aşılanması sürecine kadar özellikle hamilelerin enfeksiyondan korunmak için alması gereken tedbirler şu şekilde:

Enfeksiyondan korunmak için en önemli silahlar arasında yer alan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına sıkı bir şekilde uyulmalıdır.

Kalabalık yerlerden uzak durulmalı, ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır.

Gebelikte annenin metabolizmasının hızlanması ve ihtiyaçlarının artması sebebiyle savunma sistemi sağlıklı ve dengeli beslenme ile desteklenmedir.

Günlük mutlaka taze sebze ve meyve tüketilmeli, haftada iki kez balık yemeye özen gösterilmelidir.

Fiziksel yönden aktif olunmalı, yürüyüşler ve hafif egzersizler ihmal edilmemelidir.

Bağışıklığı güçlendireceği düşüncesi ile gelişigüzel takviye ürün ve vitamin alımından uzak durulmalıdır.

Uyku süresi ve kalitesine özen gösterilmelidir.

Doktor kontrolleri aksatılmamalı. ( Haber Merkezi)