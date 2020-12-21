Grup’ta 11.haftada Malatya Büyükşehir Belediyespor, evinde Niksar Belediye’yi konuk etti. Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı başhakem Fatih Yayla ile yardımcı hakem Bektaş Kalender yönetti. Büyükşehir, müsabakanın birinci setini 25-16 üstün tamamladı ve müsabakada 1-0 öne geçti. Müsabakanın ikinci setini 21-25 önde tamamlayan Niksar Belediye skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü sette de iyi bir performans ortaya koyan Niksar Belediye, seti 16-25 üstün tamamladı ve skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü seti 19-25 üstün tamamlayan Niksar Belediye, müsabakayı 1-3 kazandı.
21 Ara 2020 - 13:00- Spor Güncelleme: 21 Ara 2020 - 11:53
BÜYÜKŞEHİR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, öne geçtiği karşılaşmada Niksar Belediye’ye 3-1 mağlup oldu.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.