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21 Ara 2020 - 13:00- Spor G: 21 Ara 2020 - 11:53

BÜYÜKŞEHİR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, öne geçtiği karşılaşmada Niksar Belediye’ye 3-1 mağlup oldu.

Ömer Ali Delibaş
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Grup’ta 11.haftada Malatya Büyükşehir Belediyespor, evinde Niksar Belediye’yi konuk etti. Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı başhakem Fatih Yayla ile yardımcı hakem Bektaş Kalender yönetti. Büyükşehir, müsabakanın birinci setini 25-16 üstün tamamladı ve müsabakada 1-0 öne geçti. Müsabakanın ikinci setini 21-25 önde tamamlayan Niksar Belediye skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü sette de iyi bir performans ortaya koyan Niksar Belediye, seti 16-25 üstün tamamladı ve skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü seti 19-25 üstün tamamlayan Niksar Belediye, müsabakayı 1-3 kazandı.

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21 Ara 2020 - 13:00 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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