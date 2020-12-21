BÜYÜKŞEHİR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Grup’ta 11.haftada Malatya Büyükşehir Belediyespor, evinde Niksar Belediye’yi konuk etti. Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı başhakem Fatih Yayla ile yardımcı hakem Bektaş Kalender yönetti. Büyükşehir, müsabakanın birinci setini 25-16 üstün tamamladı ve müsabakada 1-0 öne geçti. Müsabakanın ikinci setini 21-25 önde tamamlayan Niksar Belediye skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü sette de iyi bir performans ortaya koyan Niksar Belediye, seti 16-25 üstün tamamladı ve skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü seti 19-25 üstün tamamlayan Niksar Belediye, müsabakayı 1-3 kazandı.