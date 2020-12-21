21 Ara 2020 - 12:30- Gündem

FATURALAR CEP YAKIYOR

Harcamaların büyük bölümünün faturalara gittiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Elektrik, su ve doğalgaz fatura ödemeleri, tüketim harcamalarında konuttan sonra en çok harcama yapılan kalem. Pandemi nedeniyle zor günlerden geçen esnaf ve vatandaş için en az 6 ay bu faturalardaki vergilerden vazgeçilmeli” dedi.