Busabah Malatya Busabah Malatya
21 Ara 2020 - 12:30- Gündem G: 21 Ara 2020 - 12:31

FATURALAR CEP YAKIYOR

Harcamaların  büyük bölümünün faturalara gittiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Elektrik, su ve doğalgaz fatura ödemeleri, tüketim harcamalarında konuttan sonra en çok harcama yapılan kalem. Pandemi nedeniyle zor günlerden geçen esnaf ve vatandaş için en az 6 ay bu faturalardaki vergilerden vazgeçilmeli” dedi.
mask

Elektrik, su ve doğalgaz faturalarındaki vergilerden en az 6 ay süreyle vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 

Yapılan hane halkı tüketim araştırmalarında ülkemizde en çok harcama konuttan sonra elektrik, su ve doğalgaz faturalarına gidiyor. Avrupa ülkeleri en büyük payı ulaşıma harcarken ülkemizde temel zorunlu faturalar kira ile birlikte kazancın en az dörtte birini oluşturuyor. Pandemi nedeniyle yaşanan sorunlar, verilen destekler ve esnafımızın beklentileri bir yana, en az 6 ay bu faturalardaki vergilerin alınmaması, hem esnafın hem de vatandaşın üzerinden önemli bir yük kaldıracaktır

diye konuştu.

“DOĞALGAZIN YÜZDE 18’İ, SUYUN YÜZDE 40’I, ELEKTRİĞİN YÜZDE 20’Sİ VERGİ”

Faturalardaki vergi oranlarından söz eden Palandöken,

Ülkemizde konut ve esnafın iş yeri faturalarında doğalgazdan KDV yani yüzde 18 oranında vergi, elektrikten enerji fonu, TRT payı, vergi, KDV olmak üzere yüzde 20 oranında vergi, sudan ise yüzde 40 oranında olmak üzere atık su, çevre temizlik, KDV gibi kalemlerden vergi alınıyor. Esnafın ve vatandaşın üzerinden en azından 6 ay süreyle bu vergilerin kaldırılması bile faturaları önemli oranda düşürecek, herkese bir nebze de olsa nefes aldıracaktır. Kış aylarında elektrik ve doğalgaz, evde kalınan sürede hijyenin de önceliğiyle su her zamankinden fazla kullanılıyor. Bu da göz ardı edilmemeli ve faturalarda vergi indirimi ile müjde verilmeli

şeklinde konuştu. ( İHA)

# fatura, haber, yerel, malatya, busabah gazetesİ, vatandaş, cep, yakıyor, bendevi palandöken, TESK, pandemi, çok, genel, İHA, kış, Başkanı, Önemli, esnaf

21 Ara 2020 - 12:30 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
MALATYA’DAN TÜRKİYE’YE BİR İLK mask
MALATYA’DAN TÜRKİYE’YE BİR İLK
3 Bin Esnaf İçin Büyük Duyarlılık mask
3 Bin Esnaf İçin Büyük Duyarlılık
87 Bin Hektar Alanda Toplulaştırma Yapıldı mask
87 Bin Hektar Alanda Toplulaştırma Yapıldı
Milli Savunma Üniversitesi 64 Akademik Personel Alacaktır mask
Milli Savunma Üniversitesi 64 Akademik Personel Alacaktır
CHP’li Veli Ağbaba’dan Çarpıcı Açıklamalar mask
CHP’li Veli Ağbaba’dan Çarpıcı Açıklamalar
HEDİYE KARAVANI MALATYA'DA mask
HEDİYE KARAVANI MALATYA'DA
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YEŞİLYURT’TAN İSTİFA GELDİ mask
YEŞİLYURT’TAN İSTİFA GELDİ
MALATYALIYA CEZA YAĞDI mask
MALATYALIYA CEZA YAĞDI
Aşı Tamam Atış Serbest! mask
Aşı Tamam Atış Serbest!
O İŞÇİ KONUŞTU mask
O İŞÇİ KONUŞTU
MALATYA’DAN TÜRKİYE’YE BİR İLK mask
MALATYA’DAN TÜRKİYE’YE BİR İLK
METEOROLOJİ BUZLANMAYA KARŞI UYARDI mask
METEOROLOJİ BUZLANMAYA KARŞI UYARDI

GALERİ

Çınar’dan Gururlandıran Başarı mask
Çınar’dan Gururlandıran Başarı
POLİSTEN KAÇAMADI! mask
POLİSTEN KAÇAMADI!
BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR mask
BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR
VEFA’LI GÖREVLİLER YAŞLILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ mask
VEFA’LI GÖREVLİLER YAŞLILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Yeni Kömürhan Köprüsü ve Tüneli Açılış İçin Gün Sayıyor mask
Yeni Kömürhan Köprüsü ve Tüneli Açılış İçin Gün Sayıyor
Yeşilyurt'ta Üst Seviyede Hijyen Çalışması mask
Yeşilyurt'ta Üst Seviyede Hijyen Çalışması
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL