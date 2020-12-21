FATURALAR CEP YAKIYOR

Elektrik, su ve doğalgaz faturalarındaki vergilerden en az 6 ay süreyle vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,
Yapılan hane halkı tüketim araştırmalarında ülkemizde en çok harcama konuttan sonra elektrik, su ve doğalgaz faturalarına gidiyor. Avrupa ülkeleri en büyük payı ulaşıma harcarken ülkemizde temel zorunlu faturalar kira ile birlikte kazancın en az dörtte birini oluşturuyor. Pandemi nedeniyle yaşanan sorunlar, verilen destekler ve esnafımızın beklentileri bir yana, en az 6 ay bu faturalardaki vergilerin alınmaması, hem esnafın hem de vatandaşın üzerinden önemli bir yük kaldıracaktır
diye konuştu.
“DOĞALGAZIN YÜZDE 18’İ, SUYUN YÜZDE 40’I, ELEKTRİĞİN YÜZDE 20’Sİ VERGİ”
Faturalardaki vergi oranlarından söz eden Palandöken,
Ülkemizde konut ve esnafın iş yeri faturalarında doğalgazdan KDV yani yüzde 18 oranında vergi, elektrikten enerji fonu, TRT payı, vergi, KDV olmak üzere yüzde 20 oranında vergi, sudan ise yüzde 40 oranında olmak üzere atık su, çevre temizlik, KDV gibi kalemlerden vergi alınıyor. Esnafın ve vatandaşın üzerinden en azından 6 ay süreyle bu vergilerin kaldırılması bile faturaları önemli oranda düşürecek, herkese bir nebze de olsa nefes aldıracaktır. Kış aylarında elektrik ve doğalgaz, evde kalınan sürede hijyenin de önceliğiyle su her zamankinden fazla kullanılıyor. Bu da göz ardı edilmemeli ve faturalarda vergi indirimi ile müjde verilmeli
şeklinde konuştu. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.