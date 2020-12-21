2020 GÜLDÜRMEDİ

Öte yandan 2020 yılı çiftçiler için de zor geçti. İcralık olan çiftçilerin sayısı Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da hızla artıyor.

MALATYA’DA NASİBİNİ ALDI

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgı ve yaşanan depremler bütün dünyayı etkiledi. Bu felaketlerden en çok nasibini alan ülkelerden biri de Türkiye ve içinde de Malatya oldu.

2020 yılına depremlerle giren Malatyalı vatandaşlar, depremin yanı sıra Covid-19 salgınının yoğun yaşandığı iller arasında yer alıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar, gerek maddi gerekse manevi anlamda zor günler geçiriyor.

Malatyalı vatandaşlara “2020 yılınız nasıl geçti? 2021 yılından beklentileriniz nelerdir?” sorularını sorduk. Vatandaşlar bu yılın çok kötü geçtiği, geçim sıkıntısı yaşadıklarını söylerken 2021 yılından da sağlık, mutluluk ve ekonominin düzelmesini beklediklerini söylediler.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İlhan Karabulut,

Deprem oldu, hastalık çıktı. Fakirlik ve yoksulluk aldı başını gidiyor. 2020 yılımız çok kötü geçti. 2021 yılından huzur, mutluluk ve koronanın ortadan kalkmasını istiyorum. Artık güzel şeylerin olmasını istiyorum. Emekliye bakılsın istiyorum. Perişan haldeyiz

dedi.

“FELAKET GEÇTİ”

Pandemiyle beraber zor günler yaşadığını anlatan vatandaş Dilek Çiftçi,

Çok kötü felaket geçti. Ailem korona oldu, o süreç biraz zorlu geçti. İşsiz kaldım, bu nebim için çok kötü bir durum oldu. Ancak 6 ay sonra bir iş bulabildim. 2020 yılı hiç düşündüğüm gibi geçmedi. Umarım 2021 yılı herkes için güzel geçer. 2021 yılından hiçbir şey beklemiyorum. Şu anda ekonomi çok kötü herkes işsiz herkes işten çıkarılıyor. Asgari ücretle hiç kimse geçinemiyor hele bir de ailenin okuyan çocukları varsa geçim daha da zorlaşıyor. Umarım 2021 yılında pandemi azalır ve biter artık maske takmaktan çok sıkıldık. Ama temennim herkesin iyi olması

şeklinde konuştu.

“PERİŞAN HALDEYİZ”

2020 yılının çok kötü bir yıl olduğunu söyleyen vatandaş İlhan Karabulut, emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığına değinerek şu şekilde konuştu:

Deprem oldu, hastalık çıktı. Fakirlik ve yoksulluk aldı başını gidiyor. 2020 yılımız çok kötü geçti. 2021 yılından huzur, mutluluk ve koronanın ortadan kalkmasını istiyorum. Artık güzel şeylerin olmasını istiyorum. Emekliye bakılsın istiyorum. Perişan haldeyiz.

“YASAKLAR ON NUMARAYDI”

Türkiye genelinde yaşanan depremlerin son bulmasını isteyen vatandaş Emre Avşar,

2020 yılı çok güzel geçti yani virüsler, yasaklar on numaraydı. Halı sahalar yasaklandı, depremler arttı. Şaka bir yana da bu yıl çok kötü geçti. İnşallah 2021 yılında bu virüs başımızdan gider, Türkiye genelinde yaşanan depremler son bulur

dedi.

“HİÇBİR BEKLENTİMİZ YOK”

Maddi ve manevi anlamda zorluk çektiğini dile getiren vatandaş Erol Taştan,

2020 yılı enkaz enkaz enkaz her konuda A’dan Z’ye yokluk ve sefalet içerisinde geçiniyoruz. Tüm işlerimiz tersine gidiyor, elimizi neye atsak taş kesiliyor zaten ekonomi çökmüş bir vaziyette evimize ekmek bile götüremiyoruz. 2021 yılından hiçbir beklentimiz yok 2020 yılını böyle geçirdiğimize göre 2021 yılı daha kötü olacak pandemi süreci devam ediyor, aşılanmama süreci devam ediyor ki aşı gelse bile yaptırmaktan korkuyoruz. Sonuç alabilecek miyiz? Alamayacak mıyız? İnsanlar aşı olabilmek için kendini en son safhaya bırakacaktır. 2020 yılında ne oldu ki 2021 yılından ne olsun! Asgari ücret 2 bin 320 lira 4 kişilik bir ailenin aylık gider 8 bin lira o yüzden 2021 yılı bize ne getirebilir ki o da götürecek, iyice biteceğiz

ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH 2021 YILI GÜZEL OLUR”

Vatandaş Mehmet Ali Aksaç,

2020 yılı hüsranla geçti. Bunu anlatmaya ne gerek var, memleketin halini görüyorsunuz. Bizim halimizde orta da ben 65 yaşındayım bu yıl topu topu 3 sefer dışarıya çıkmadım. Bunlar korona yüzünden olanlar bunun haricinde her şeyde perişan ben hiçbir şeyden memnun değilim inşallah 20201 yılı güzel olur

söylemlerine yer verdi.

“BİRİMİZ AÇ BİRİMİZ TOK GEZİYOR”

2021 yılı için iyi temennilerde bulunan vatandaş Naşide Yılmaz,

2020 yılını millet yoksullukla geçirdi, kimse de para yok, yani birimizde var birimizde yok, birimiz aç birimiz tok geziyor. Ne diyelim ki Allah hepimizin sonunu hayır etsin. 2021 yılından en güzel şeyleri bekliyorum, sağlık, sıhhat ve para bekliyorum. Her gün ölümümü bekleyeceğiz bir de sağlığı bekleyelim

sözlerini kaydetti.

“2020 YILI ÇOK KÖTÜ BİR YILDI”

Aşçılık mesleğiyle uğraşan vatandaş Mehmet Vurmaz, 2020 yılının ilk aylarından itibaren işsiz kaldığını ve zor günler geçirdiğini söyledi. Vurmaz,

2020 yılı çok kötü bir yıldı. Allah’ın insanları imtihan ettiği bir yıl oldu. Eğer insanlar bundan bir ders çıkardıysa ne mutlu insanlara ama ders çıkaramamışlarsa ve halen yapılmayacak hareketlerde bulunuyorlarsa bilsinler ki büyük felaketler gelecektir. 2021 yılı için ne olacağını Allah bilir. Ben lokantacılık mesleğiyle uğraşıyorum, 2020 yılında hiç çalışamadık. Koronavirüsten sonra dediler ki Cumhurbaşkanlığı bir yasa çıkarmış, lokantacılar işten çıkarılacağı için bin 700 TL maaş verilecek, bizlere öyle bir maaş verilmedi. Bunun için İŞKUR’a gittim ve bana diyorlar ki içeriye giremezsiniz, girseniz bile hiçbir bilgi alamazsınız. Diyeceksiniz ki 9 ayda bir para alabildiniz mi hiç alamadım. Nasıl geçindiniz diye sorarsanız, her ay bin 500- 2 bin TL sağdan soldan borç alıyorum. Onunla geçimimi sağlıyorum. Lokanta işletmecilerine kanunen işçi çıkarmak yasak dedim ama maalesef böyle bir yasak göremedim. Şu anda Malatya’nın 10 bin lokantacısı işsiz evine aş götüremiyor ve mağdur.

diye konuştu.