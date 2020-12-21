FITIK TEDAVİSİ İÇİN AMELİYAT SON ÇARE!

Bel ve boyun ağrısı çeken hastaları için doğru bir yol izlenmesi gerektiğini söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, fıtık tedavisi hakkında bilgi aktardı. Doç. Dr. Ahmet İnanır, “Ne yapacağı konusunda doğru bilgilendirilmeyen kişi başına yeni problemlerin açılmasına da izin vermek zorunda kalabilmektedir. Mesela bel ağrısı, basit bir durum gibi düşünülüp ileri ki yıllarda eskimiş sorunların tezahürü olan ciddi bir problemin acı sonuçlarına sebep olabilmektedir” ifadelerine yer verdi.

MR RAPORU İLE KARAR VERİLMESİ DOĞRU MUDUR?

Doç. Dr. Ahmet İnanır,

MR raporu ile karar verilmesi kesinlikle doğru değildir. Çünkü MR fıtık boyutlarını bir resim olarak göstermektedir, MR raporu ise bu görünümü siyah-beyaz olarak kısa ve ilişkiyi net ortaya koyamadan yazıya dökmektir. Bu sebeple hastanın durumuyla ilgili karar verilirken MR raporunu değerlendiren radyoloğun bilgi ve okuma becerisi hayli önem arz etmektedir fakat mükemmel tarif ediyor olduğunu farz etsek bile bu durum CD ile görmemizin yerini kesinlikle tutmuyor

şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Ahmet İnanır sözlerine şöyle devam ediyor:

İlk kez bel ağrısı yaşıyor olsak bile mutlaka bu konuda uzmanlaşmış bilgi ve beceriye sahip bir uzman doktora görünmeliyiz. Çünkü hafif bir ağrı yaşıyoruz varsayalım; bu durum çok ciddi bir tümör, enfeksiyon, romatizmal hastalık, kemik kırığı, ciddi bir fıtık, bel kayması, kireçlenme, kist, dar kanal, sinir sıkışması gibi nedenlerden olabilir. Böyle bir durumda hastanın yetersiz bilgi ile ağrısını kesmek ileri ki zamanlar da hastalığını daha kötü hale getirebilir. Erken çözümü ehil ellerde aramak her zaman yararımıza olacaktır.

FITIK AMELİYATLA MI YOKSA AMELİYATSIZ MI TEDAVİ EDİLİR?

Doç. Dr. Ahmet İnanır,

"Fıtık tedavisi ameliyatsız olur! Ameliyat ile diskiniz alınır ve atılır. Yerine yenisi konulamaz ve gelecek yıllarda belinizde yeni problemlere davetiye çıkarırsınız. Tabi bu ifade ameliyatın kesinlikle gereksiz olduğu anlamına gelmesin. Çok az sayıda hasta ameliyat olmak zorunda kalmaktadır. Bizler de maalesef işin son aşamaya geldiği bu durumlarda hastamızı ameliyata yönlendirmek için yardımcı da oluyoruz. "

şeklinde konuştu.

( Haber Merkezi)