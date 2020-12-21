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21 Ara 2020 - 11:00- Gündem

MASRAF ORTADAN KALDIRILDI

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, ekonomik olarak masrafa yol açtığı gerekçesiyle 81 il ve 911 ilçenin giriş ve çıkışlarında yer alan tabelalardan nü...
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T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, ekonomik olarak masrafa yol açtığı gerekçesiyle 81 il ve 911 ilçenin giriş ve çıkışlarında yer alan tabelalardan nüfus ve rakım bilgilerini kaldırdı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, her yıl nüfusun ve bazı bölgelerde rakımın değişmesinin ardından her il ile ilçenin giriş ve çıkışlarında bulunan bilgilendirme tabelalarında değişikliğe gitti.

Her yıl yapılan değişikliklerde ortaya çıkan ekonomik masrafın önüne geçilmek için düzenlenen uygulamada tabelalardan nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı. Tabelalarda sadece il ve ilçelerin isimleri yer aldı. ( İHA)

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21 Ara 2020 - 11:00 Malatya- Gündem

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