PAŞA RADARA GİRDİ CEZAYI ADEM KESTİ

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 13. Haftasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Son haftalarda yakaladığı kadro istikrarını neticeye de yansıtmayı başaran Sarı kırmızılıların son kurbanı İstanbul ekibi oldu. Malatya Stadyumu’nda oynanan maçın 23. dakikasında VAR incelemesi sonucu Kasımpaşa lehine verilen penaltı atışının iptal edilmesiyle kader aynı yaşayan Yeni Malatyaspor, ilk yarının son anlarında Aytaç Kara’nın topa elle müdahale etmesi sonucu penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen kaptan Adem takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya baskılı başlayan Sarı kırmızılılar Aytaç Kara’nın Adem Büyük’e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonucu bir kez daha penaltı atışı kazandı. Tecrübeli kaptan topu ustaca ağlarla buluşturarak skoru 2-0’a taşıdı. Doğu Anadolu ekibi kupada 3 ve ligde 5 maçtır kayıp etmiyor.

MAÇTAN NOTLAR

16. dakikada ceza sahası dışında Umut Bulut'un pasıyla topla buluşan Youssouf şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bu pozisyonda gole engel oldu.

24. dakikada Kasımpaşa’da Kevin Varga’nın Yeni Malatyaspor ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç tarafından düşürülmesinin ardından Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı üzerine bir önceki pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi.

AYTAÇ’TAN 2 PENALTI

45. dakikada Yeni Malatyaspor’da Olcay’ın şutunda Aytaç’ın ceza alanı içerisinde topla elle oynaması nedeniyle Hakem Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. Adem Büyük’ün kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-0

54. dakikada Kasımpaşa’da Florent’in cezalanı içinde Adem’e Büyük’le girdiği pozisyonda halem Arda Kardeşler ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adem, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

70. dakika konuk ekipte Tirpan’ın rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alarak çektiği şutta kaleci Ertaç gole izin vermedi.

84. dakikada Kasımpaşa’da Yusuf’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Yeni Malatyaspor defans topu uzaklaştırdı.

90. Dakikada Kasımpaşa’da Hodzic’in ceza sahası dışından çektiği şut Yeni Malatyaspor savunmaya çarparak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.